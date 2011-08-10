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RTÜK'ten Winnie The Pooh'a ceza

Winnie The Pooh' adlı çizgi filmde kahramanların ellerinde bira şişeleri ve kadeh tokuşturmalarına

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Winnie The Pooh' adlı çizgi filmde kahramanların ellerinde bira şişeleri ve kadeh tokuşturmalarına ceza geldi.

İşte RTÜK'ün ceza kesitiği o sahne - VİDEO

Çizgi filmin cezaya konu olan bölümünde sevilen karakterlerden, zıp zıp kaplan Tigger''ın doğumgünü kutlanıyor. Tigger, arkadaşlarına, "Doğumgünlerinde ne dilek dilenirse gerçekleşiyormuş" diyor ve fıstıklı sandwich ile köpüklü bira diliyor ve Tigger'ın dileği hemen gerçekleşiyor. Karakterler sevinçle ellerindeki köpüklü biraları havada tokuşturup içiyorlar. RTÜK, söz konusu bölümde çocukları kötü etkileyen ve gereksiz değerlendirmeler yapmasını sağlayan teşvik edici mesajlar verildiğine kanaat getirdi ve kanala uyarı cezası verdi. Çizgi filmi yayınlayan kanal cezanın iptali için Danıştay'a başvurdu. Ama Danıştay, RTÜK'ü haklı buldu. "Söz konusu sahneler, gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine olumsuz yönde etki etmektedir" diyerek RTÜK'ün uyarı cezasını onayladı.


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