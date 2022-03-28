Polonya'ya seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), Polonya'ya seyahat edecek yolcularına yönelik yaptığı bilgilendirmede, "Polonya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri sona ermiştir" denildi.

Türk Hava Yolları (THY), Polonya'ya seyahat edecek yolcularına yönelik yaptığı bilgilendirmede "Polonya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" denildi.

Avrupa genelinde koronavirüs önlemlerinin kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Polonya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi. Konuya ilişkin THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Polonya'da uygulanan Kovid -19 tedbirleri sona ermiştir. Polonya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" ifadelerine yer verildi.