Rus Büyükelçiye kırmızı boyalı saldırı düzenlenmişti; Polonya'nın Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, çarşamba günü, Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Kristof Krajewski'nin, 9 Mayıs Zafer Günü'nde Varşova'da Rusya'nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreyev'i hedef alan kırmızı boyalı saldırı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını söyledi.

Rus Büyükelçi Sergey Andreyev'in, İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerin bulunduğu mezarı ziyaret etmesinin riskli olduğu konusunda Polonyalı yetkililer tarafından uyarıldığını söyleyen Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, düzenlediği basın toplantısında; "Rusya Federasyonu ile ilişkilerimiz söz konusu olduğunda; Polonya'nın Moskova büyükelçisinin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını biliyoruz" dedi.

Krajewski'nin çağrılma sebebi hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Bakan Rau, "Diplomatın temsil ettiği hükümetin politikasına ne kadar katılmamamız gerektiğini hissetsek de yaşananlar, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin koruma hakkına sahip olduğu konusundaki tutumumuzu hiçbir şekilde değiştirmiyor" diye konuştu.

Rusya'nın Polonya büyükelçisi, pazartesi günü, İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerin bulunduğu mezarı ziyareti sırasında, Ukrayna'daki savaşı protesto eden insanlar tarafından kırmızı boyalı saldırıya uğramıştı.