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Dünya

Sovyet askerlerinin anıtına çiçek bırakmaya giden Rusya'nın Polonya Büyükelçisi'ne kırmızı boya fırlatıldı

09 Mayıs 2022 13:45

Rusya’nın Polonya Büyükelçisi Sergey Andreev, Varşova’da Sovyet askerlerinin anıtına çiçek bırakacağı sırada yüzüne kırmızı boya fırlatıldı.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı yendiği tarih olarak kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü için Polonya’nın başkenti Varşova’da 2. Dünya Savaşı askerlerinin şehitliğine giden Rusya’nın Polonya Büyükelçisi Andreev'e boya fırlatıldı. 

Andreev’in ziyareti öncesi şehitliğin çevresinde toplanan kişiler, Andreev ve diplomatların çiçek bırakmasını engelledi.

Andreev ve çevresindekilere kırmızı boya atıldı.

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