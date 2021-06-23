Polonya, İngiltere'den gelen yolculara 1 haftalık zorunlu karantina uygulayacak

İngiltere'de hızla yayılmakta olan Koronavirüs'ün Hindistan’da ortaya çıkan mutasyonu karşısında Polonya, İngiltere’den gelecek yolculara 1 haftalık zorunlu karantina uygulanacağını duyurdu.

Polonya Sağlık Bakanlığı Basın Sözcüsü Wojciech Andrusiewicz yaptığı açıklamada, uygulamanın yarından itibaren yürürlüğe gireceğini, karantinadaki kişilerin ancak 7 günün ardından yaptıracakları korona virüs testinin negatif çıkması durumunda karantinalarının sona ereceğini bildirdi.



Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ise, "İngiltere'den gelen yolculara ilişkin alınan karantina kararı Delta Koronavirüs'ten etkilenen bölgeden yayılma riskini azaltma amaçlı. Vatandaşlarımızın güvenliğini gözetmek zorundayız" dedi.



İlk olarak Hindistan’da tespit edilen virüsün Delta mutasyonu özellikle İngiltere'de hızla yayılmakta. Bu ülkedeki korona virüs vakalarının yüzde 99'unun Delta mutasyonu olduğu belirtilirken, vaka sayılarında ise her geçen gün artış kaydediliyor. Bir önceki haftaya oranla vaka sayılarında yüzde 31 artış yaşanan İngiltere'de hükümet 21 Haziran'da geçilmesi planlanan normalleşmenin 4. aşamasını 4 hafta daha uzatma kararı almıştı.