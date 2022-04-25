Polonya'da, dört gün içinde meydana gelen ikinci maden kazası: 6 kişi hayatını kaybetti

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın güneyinde bulunan Borynia-Zofiowka madeninde, cumartesi günü meydana gelen maden kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve söz konusu maden ocaklarındaki güvenlik standartlarının araştırılacağının sözünü verdi.

Reuters'ta yer alan habere göre; maden ocaklarında meydana gelen kazalar hakkında açıklama yapan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, madenlerdeki çalışma standartları hakkında soruşturma emri verdiğini söyleyerek, "Bu soruşturma, yaşanan talihsiz olayların sadece bir tesadüf olup olmadığını veya herhangi bir ihmal yaşanıp yaşanmadığını gösterecek. O zaman uygun sonuçların olması gerekecek" dedi.

Pniowek madeninde, çarşamba günü meydana gelen metan gazı patlamasında, 5 kişi hayatını kaybetmiş; birçok kişi yaralanmış ve 7 kişi de kaybolmuştu.

Her iki maden işletmesinin ait olduğu şirket olan Jastrzebska Spolka Weglowa (JSW) tarafından yapılan açıklamada; patlamaların meydana geldiği madenlerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Arama kurtarma ekiplerinin, tehlike altındaki bölgeyi, madenin geri kalanından geçici olarak izole edecek şekilde patlamaya dayanıklı baraj inşaatı üzerinde çalıştıkları belirtildi.

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