Polonya'da kömür madeninde patlama: 4 kişi hayatını kaybetti

Polonya'nın güneyindeki bir kömür madeninde, çarşamba günü meydana gelen metan gazı patlamasında dört kişi hayatını kaybetti. 19 kişinin yaralandığını söyleyen yetkililer, kayıp 7 işçi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AP'nin haberine göre ; JSW Madencilik tarafından işletilen maden ocağında yaşanan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edildi. JSW yetkilileri, 13 arama kurtarma personeli tarafından yürütülen kurtarma operasyonunun, patlama sonrası meydana gelen yangın nedeniyle askıya alındığını söyledi.

Yetkililer, operasyon sırasında 7 arama kurtarma personeliyle temasın kesildiğini aktardı.

Kurtarma operasyonunun son derece zor yürütüldüğünü belirten Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 'trajik olayın' yaşandığı maden ocağını ziyaret edeceğini bildirdi.

Bazı yaralılarının durumunun ağır olduğu; akciğerlerinde ve vücutlarının geniş bölgelerinde yanıkların oluştuğu öğrenildi.