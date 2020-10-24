Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıktı

T24 Dış Haberler

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı.

Duda'nın test sonucunu Twitter üzerinden duyuran Bakan Blazej Spychalski, "Cumhurbaşkanı'nın durum iyi. İlgili sağlık servisleriyle sürekli temas halindeyiz" yazdı.

48 yaşındaki Duda, virüse ülkedeki vaka sayıları yükselmeye başlamışken yakalandı. Cuma günü Polonya 13 bin 600'den fazla vaka ile en yüksek günlük artışını yaşamıştı.

Polonya'da cumhurbaşkanlığı çoğunlukla sembolik bir makam olsa da veto hakkı bulunuyor.

Cumartesi gününden itibaren Polonya'da Koronavirüs'ün yayılma hızın yavaşlatmak için yeni önlemler yürürlüğe girdi. Bu kısıtlamalar arasında restoran ve barların iki haftalığına kapatılması da bulunuyor.