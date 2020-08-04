‘Politik Baykuş’ ve ‘Hergele Postası’nın Twitter hesaplarına sınırlama

Sosyal medya yasasının meclisten geçtiği bu günlerde üniversitelilerin muhalif haber portalları ‘Hergele Postası’ ve ‘Politik Baykuş’ hesapları Twitter üzerinden sınırlandırıldı.

Hergele Postası ve Politik Baykuş editörlerinin yaptığı ortak açıklamada şunları söyledi;

"Geçtiğimiz zamanlarda da şikayetler sonucu askıya aldırılan hesaplarımız, sebebini anlamadığımız bir şekilde bir sabah sınırlandırıldı. Trollerin ve yandaş sanatçıların saldırılarına, hedef göstermelerine karşın daha önce de her iki hesabımız sınırlandırılmış, bir süre kapalı kalmıştı. Hesabımızı tekrar almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Olayla ilgili T24'e konuşan editörler, "Üniversitelilerin sesini, üniversitenin sözünü engelleyemeyecekler, üniversiteden de memleketten de gidecekler" yorumunu yaptı.