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‘Politik Baykuş’ ve ‘Hergele Postası’nın Twitter hesaplarına sınırlama

04 Ağustos 2020 17:40

T24 Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi Haber Portalı ‘Hergele Postası’ ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Haber Portalı ‘Politik Baykuş’ hesapları Twitter üzerinden sınırlandırıldı.

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