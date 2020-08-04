‘Politik Baykuş’ ve ‘Hergele Postası’nın Twitter hesaplarına sınırlama

Sosyal medya yasasının meclisten geçtiği bu günlerde üniversitelilerin muhalif haber portalları ‘Hergele Postası’ ve ‘Politik Baykuş’ hesapları Twitter üzerinden sınırlandırıldı.
Hergele Postası ve Politik Baykuş editörlerinin yaptığı ortak açıklamada şunları söyledi;
"Geçtiğimiz zamanlarda da şikayetler sonucu askıya aldırılan hesaplarımız, sebebini anlamadığımız bir şekilde bir sabah sınırlandırıldı. Trollerin ve yandaş sanatçıların saldırılarına, hedef göstermelerine karşın daha önce de her iki hesabımız sınırlandırılmış, bir süre kapalı kalmıştı. Hesabımızı tekrar almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."
Olayla ilgili T24'e konuşan editörler, "Üniversitelilerin sesini, üniversitenin sözünü engelleyemeyecekler, üniversiteden de memleketten de gidecekler" yorumunu yaptı.
"Üniversitelilerin taleplerini duymayanlar, taleplerin sesini kısmak için saldırıyor!"
Marmara Üniversitesi'nin Özgür Marmara isimli haber portalı, sınırlandırmaya tepki göstererek "Üniversitelilerin taleplerini duymayanlar, taleplerin sesini kısmak için dostlarımızın hesabına saldırıyor!" dedi.
Ege Üniversitesi'nin haber portalı Mavra Postası ise "Sosyal medya saldırılarını geçtiğimiz günlerde de görmüştük. Muktedirler şimdi de üniversitenin, gençliğin sesi olan hesaplara kısıtlama getirdi!" diyerek tepki gösterdi.
9 Temmuz tarihinde de dokuz8HABER'in Twitter'daki ana hesabı bilgilendirme yapılmaksızın geçici olarak sınırlandırılmıştı. T24'e konuşan Dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici, bu sorunu daha önce de yaşadıklarını belirterek "Yeni sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa bu tür sorunları her gün yaşayacağız" demişti.
TIKLAYINIZ - dokuz8HABER'in Twitter hesabı askıya alındı
YOL TV, bianet Kurdî ve 4 gazetecinin Twitter hesabı da bilgilendirme yapılmaksızın askıya alınmıştı.