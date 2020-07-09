dokuz8HABER'in Twitter hesabı askıya alındı

Bişar Arslan

dokuz8HABER'in Twitter'daki ana hesabı bilgilendirme yapılmaksızın geçici olarak sınırlandırıldı. T24'e konuşan Dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici, bu sorunu daha önce de yaşadıklarını belirterek, "Yeni sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa bu tür sorunları her gün yaşayacağız" dedi.

Yedek Twitter hesabı dokuz8TV üzerinden yapılan açıklamada, ana hesabın saldırılar nedeniyle geçici olarak sınırlandırıldığı belirtilerek, "Şu anda hesabımıza erişimimiz yok, yani içerik giremiyoruz, ancak takipçiler girdiğinde bir uyarı görüyorlar ve isterlerse o uyarı geçip ana hesabı açabiliyorlar. Hızla girişimlere başladık, ama sonuç almak için desteğinize ihtiyacımız var" denildi.

Açıklamada, yayına şimdilik yedek hesap üzerinden devam edildiği belirtilerek, dokuz8TV adlı Twitter hesabının takip edilmesi istendi.

Biçici, Twitter'la girişimlere başladıklarını belirterek, "Daha önce yine bir şikayet üzerine hesabımız askıya alınmıştı ama sorunun çözülmesi bu kadar uzun sürmemişti. Şu an yaşadığımız sorun muhatap bulamıyoruz. Fikir Kulüpleri Federasyonu'ndan gençler ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da hesabı askıya alınmış. Sanki bundan sonra bu saldırı biçimi esas alınacakmış gibi görünüyor" diye konuştu.

"Yeni sosyal medya düzenlemesiyle bu tür sorunları her gün yaşayacağız"

Saldırı nedeniyle hesabın askıya alındığından emin olduklarını belirten Biçici, "Fiilen sansürlenmiş durumdayız. Tüm alternatif mecraların içeriklerini okuyucuya ulaştırmanın ana mecrası sosyal medya. Son iki gündür ulaştığımız okuyucunun 3'te 1'ine ulaşabiliyoruz. Özellikle yeni sosyal medya düzenlemesi Meclis'ten geçerse, bu tür sorunları her gün yaşayacağımızı düşünüyorum. Sansür ciddi bir mesele. Bu durumdan en çok etkilenecek olanlar alternatif yayın organları olacak. Bu konuda alternatif yayın organları olarak işbirliğine gitmemiz gerekiyor. Bu konuda da girişimlerimiz olacak. Sanki işin ciddiyetinin çok da farkında değiliz gibime geliyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce de YOL TV, bianet Kurdî ve 4 gazetecinin Twitter hesabı bilgilendirme yapılmaksızın askıya alınmıştı.

Beşiktaş Belediye Başkanı'nın da hesabı askıya alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da Twitter hesabı askıya alındı. Akpolat'ın hesabına erişmek isteyenler "Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı" uyarısıyla karşılaşıyor.

TIKLAYIN - Yol TV'den sonra üç gazetecinin daha Twitter hesapları askıya alındı