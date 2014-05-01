T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisten 'seyyar' çıkış: Demir perde ve tekerlekli nezarethane alanlarda

Ankara'da polis 1 Mayıs gösterilerine karşı arkasında tekerlekli nezarethane bulunan demirden bir duvarı alanlara çıkardı

Polisten demir duvar ve seyyar nezarethane

01 Mayıs 2014 14:41


Emniyet Genel Müdürlüğü, toplumsal olaylara müdahale için 4 tane portatif çelikten duvar yaptı. Duvarın arkasına çelikten seyyar nezarethane de yerleştirildi. 

Hürriyet'in internet sitesinden Fevzi Kızılkoyun imzasıyla yayımlanan haberde yer alan bilgilere göre, bugün Sıhhıye-Kızılay arasında kullanılan çelik duvarlar birçok özellik taşıyor.

Üst tarafında kamera sistemi olan çelik duvarlarda aynı zamanda kurulan sistemle göstericilerin yüklendiği sırada gaz sıkma özelliği de bulunuyor. 

Aynı zamanda arama noktası olarak da kullanılacak olan çelik duvarların arkasındaki kafes, gözaltı işlemlerinde de kısa süreli kullanılacak.

Çelik duvarlarda bulunan tekerlek sistemiyle, tıpkı bir karavan gibi herhangi bir aracın arkasına bağlanarak istenilen yere götürülebiliyor.

Seyyar nezarethane

ETİKETLER

1 mayıspolistekerlekliseyyarnezarethaneyolda gözaltıeylemcidemir duvar

İlgili Haberler

Polisin 1 Mayıs önlemleri vatandaşı isyan ettirdi

Polis 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na ulaşan tüm yolları kapattı. İşe ve hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar polis engeli nedeniyle zor anlar yaşadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24