Polisten 'seyyar' çıkış: Demir perde ve tekerlekli nezarethane alanlarda



Emniyet Genel Müdürlüğü, toplumsal olaylara müdahale için 4 tane portatif çelikten duvar yaptı. Duvarın arkasına çelikten seyyar nezarethane de yerleştirildi.

Hürriyet'in internet sitesinden Fevzi Kızılkoyun imzasıyla yayımlanan haberde yer alan bilgilere göre, bugün Sıhhıye-Kızılay arasında kullanılan çelik duvarlar birçok özellik taşıyor.

Üst tarafında kamera sistemi olan çelik duvarlarda aynı zamanda kurulan sistemle göstericilerin yüklendiği sırada gaz sıkma özelliği de bulunuyor.

Aynı zamanda arama noktası olarak da kullanılacak olan çelik duvarların arkasındaki kafes, gözaltı işlemlerinde de kısa süreli kullanılacak.

Çelik duvarlarda bulunan tekerlek sistemiyle, tıpkı bir karavan gibi herhangi bir aracın arkasına bağlanarak istenilen yere götürülebiliyor.