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Polisin 1 Mayıs önlemleri vatandaşı isyan ettirdi

Polis 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na ulaşan tüm yolları kapattı. İşe ve hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar polis engeli nedeniyle zor anlar yaşadı

01 Mayıs 2014 12:50

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle alınan yoğun güvenlik önlemleri vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kimi vatandaşlar iş yerlerine gidemezken, bazıları ise ulaşım sıkıntısı nedeniyle yürümeyi tercih etti.

Radikal’1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim'e ve Taksim'e çıkan yollara kurulan barikatlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

 

Hastaneye gidenler yürümek zorunda kaldı

 

Büyükdere Caddesi girişine kurulan polis bariyerleri nedeniyle hastaneye ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ile polis arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerinin vatandaşlara izin vermemesi nedeniyle vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi. Bazı vatandaşlar ise ulaşım sıkıntısı nedeniyle yürümeyi tercih etti.

 

 

 

 

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