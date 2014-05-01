Polisin 1 Mayıs önlemleri vatandaşı isyan ettirdi

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle alınan yoğun güvenlik önlemleri vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kimi vatandaşlar iş yerlerine gidemezken, bazıları ise ulaşım sıkıntısı nedeniyle yürümeyi tercih etti.

Radikal’1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim'e ve Taksim'e çıkan yollara kurulan barikatlar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hastaneye gidenler yürümek zorunda kaldı

Büyükdere Caddesi girişine kurulan polis bariyerleri nedeniyle hastaneye ve iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar ile polis arasında tartışma yaşandı. Polis ekiplerinin vatandaşlara izin vermemesi nedeniyle vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi. Bazı vatandaşlar ise ulaşım sıkıntısı nedeniyle yürümeyi tercih etti.