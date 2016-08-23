Polisten darbeci albaya: Tabancamda 13 mermi var, biri sana nasip olur

İzmir'de 'FETÖ' darbe girişiminden bir gün önce Urla ilçesindeki Menteş kampına getirilen ve kalkışma gecesi İzmir Valiliği'ni kuşatmak amacıyla şehir merkezine götürülmeye çalışılan 400 harp okulu öğrencisini taşıyan konvoyun polis ekiplerince durdurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Darbe girişimine katılan harp okulu öğrencilerinin başındaki albayın, "Bizi belindeki o tabancanla mı durduracaksın?" sözüne karşılık komiserin, "Albayım, bizim ailede 3 şehit var, dördüncü ben olurum, önemli değil ama sizi buradan geçirtmem. Tabancamda 13 mermi var. Emin ol, ısrar ederseniz bunun biri sana nasip olur" şeklindeki cevabı polis tutanaklarına yansıdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Urla Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 'FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da Menteş kampından hareket eden bir grup askerin kent merkezine gitmeye çalıştığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine bölgede önlem alan polis ekipleri, 400 harp okulu öğrencisinin bulunduğu askeri konvoyu İskele mevkisi önünde durdurdu. Bir gün önce kampa katılan ve "tatbikat" gerekçesiyle birliklerinden çıkarıldıkları öğrenilen silahlı öğrencilerle başlarındaki rütbeli subayın valiliği kuşatmaya çalıştığını öğrenen az sayıdaki polis, geçişi engellemek için kararlı bir tutum ortaya koydu. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri, askeri konvoyun valiliğe gitmesine izin vermedi.

"Ailemde 3 şehit var, 4. de ben olurum"

Aracından inen askerlerin başındaki albay, polislere "Tatbikata gidiyoruz" diyerek yolun açılmasını istedi. Görevli bir polis memurunun kendilerinde böyle bir bilgi bulunmadığını belirterek izin vermemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Askeri öğrencilerin başındaki albay, Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Bekir Önsal'a, "Sen ne cesur çıktın komiser. Bizi belindeki o tabancayla mı durduracaksın" sözleri üzerine Komiser Önsal'dan "Albayım, bizim ailede 3 şehit var, dördüncü ben olurum, önemli değil ama sizi buradan geçirtmem. Tabancamda 13 mermi var. Emin ol, ısrar ederseniz bunun biri sana nasip olur" yanıtını aldı. Polisin kararlı tutumu üzerine harp okulu öğrencilerini taşıyan araçlar, Menteş kampına döndü.

Bu arada, İzmir Valiliği'ni kuşatmak için Menteş kampından hareket eden konvoyun durdurulma anı, bir otelin güvenlik kamerasınca ve vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, konvoyun yola çıktığı bilgisi üzerine polisin İskele mevkisinde yolda kontrol noktası oluşturması ve araçlarını yola çekmeleri yer alıyor. Saat 02.20 civarında kaydedilen görüntülerde, karakolda görevli nöbetçi polislerin silahlarıyla yola doğru koşmaları dikkati çekiyor.

Az sayıda olmalarına rağmen yolu kapatmaya çalışan polis ekiplerinin, konvoyu geri çevirmek için verdikleri mücadele de görüntülere yansıdı. Kontrol noktasına gelen üniformalı 2 rütbeli askerin polislerle yaklaşık yarım saat görüştükten sonra Menteş kampına döndükleri görülüyor. İçlerinde çok sayıda üniformalı askerin bulunduğu araçların dönmesi üzerine bazı vatandaşların, "Darbe istemiyoruz" diyerek tepki gösterdikleri duyuluyor.



Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında darbenin Menteş kampı ayağını yönettiği iddiasıyla gözaltına alınan Kurmay Albay Enver Topal ile Kurmay Yarbay Akif Açıkgöz tutuklanmış, harp okulu öğrencilerine yönelik soruşturma başlatılmıştı.