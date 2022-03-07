Polislerin “köpekle işkence” yaptığı iddia edilmişti; İçişleri Bakanlığı 60 bin TL tazminata mahkûm edildi

Diyarbakır’da 30 Mayıs 2020 yılında, bir polis memurunun hayatını kaybettiği saldırının ardından evine baskın düzenlenen Şeyhmus-Menice Yılmaz çiftine köpekle işkence yapıldığı iddiasıyla açılan davada İçişleri Bakanlığı 60 bin TL tazminata mahkûm edildi.

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Diyarbakır’da 30 Mayıs 2020 yılında, polis memuru Atakan Arslan'ın hayatını kaybettiği saldırının failinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda evinde arama yapılan Şeyhmus-Menice Yılmaz çiftine polislerin köpeklerle işkence yaptığı iddia edilmişti. Yılmaz çifti, avukatları aracılığıyla Diyarbakır 3’üncü İdare Mahkemesi’ne maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, başvuruda, Yılmaz çiftinin polisin denetimindeki köpeklerce defalarca yaralandıkları, polis memurları tarafından darp edildikleri ve hakaretlere maruz kaldıkları belirtildi. Başvuruda, Yılmaz çiftinin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığına işaret edilerek, idarenin sorumluğu nedeniyle İçişleri Bakanlığı hakkında ayrı ayrı 40 bin TL manevi tazminat talep edildi.

Bakanlığın iddiaları

Dava kapsamında savunma veren İçişleri Bakanlığı, hastane raporlarını görmezden gelerek, "işkence ve kötü muameleyi" kabul etmedi. Bakanlık, ayrıca olaya dair hastane raporu istedi. Bakanlık, "zor kullanma yetkisinin aşıldığının" ortaya konulmasını talep etti. Bakanlık, dava konusu zararın polis memurunun kişisel kusurundan kaynaklandığının tespiti halinde idarenin sorumluluğundan bahsedilemeyeceğini iddia etti.

Davacıların kişilik haklarına bir saldırı gerçekleşmediğini ve bundan kaynaklı manevi bir zararın gerçekleşmediğini ileri süren bakanlık, tazminat talebinin reddini talep etti. Bakanlık, tazminat talebinin reddini şöyle savundu: "Manevi tazminat davalarında tazminata hükmedilebilmesi, hizmet kusurunun yanı sıra bir manevi zararın varlığı koşuluna bağlı olduğu, dava konusu olayda belirtilen şekilde kişilik haklarına doğrudan idareleri tarafından gerçekleştirilen ve direkt sebep olunan bir saldırı ve bunun sonucu gerçekleşen bir manevi zarar olmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.”

60 bin TL tazminat kararı

İdare Mahkemesi, idarenin maddi zararların yanı sıra manevi zararlardan da sorumlu olacağına işaret ederek, bakanlığı tazminat ödemeye mahkûm etti. Mahkeme, 40’ar bin TL’lik tazminat talebinin 30’ar bin TL’sini kabul ederek, mağdurlara toplam 60 bin TL ödenmesine karar kıldı.

Taraflar, mahkeme kararını İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.