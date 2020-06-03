“Köpekle işkence” iddiasına valilikten açıklama: Köpek refleksle saldırdı

Diyarbakır Valiliği, polis memuru Atakan Arslan'ın hayatını kaybettiği saldırının failinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda evinde arama yapılan Ş. Y.'ye köpekle işkence edildiği iddialarına yönelik, "Haberlerde iddia edildiği şekilde ikamet içerisindeki şahıslara operasyon köpeği marifetiyle kasıtlı bir saldırı olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Bağlar ilçesinin 5 Nisan Mahallesi’nde 30 Mayıs’ta polis memuru Atakan Arslan’ın yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan operasyonda, polisler onlarca eve baskın düzenledi. 31 Mayıs gecesi, Körhat Mahallesi’nde bulunan M.E.C.’in ninesinin kiracılarının bulunduğu bina da polisler tarafından basıldı. M.E.C.’yi arayan polislerin, binada bulunan tüm dairelere kapılarını kırarak baskın düzenlediği iddia edildi. Binada bulunan M.E.C.'nin ninesinin kiracısı Ş.Y ve eşi M. Y’nin evlerinin kapısının da polisler tarafından kırıldığı ve baskın sırasında polislerin köpeklerle evde bulunanlara işkence yaptığı iddia edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı internet haberlerinde, 30 Mayıs 2020 günü şehit olan Polis Memuru Atakan ARSLAN'ı şehit eden M.E.C isimli şahsın yakalanması için yürütülen çalışmalar esnasında girilen bir ikametteki şahıslara köpeklerle işkence yapıldığı şeklinde iddiaların yer aldığı görülmüştür.

Tutuklu M.E.C isimli şahsın olaydan sonra yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Şeyhmus Yılmaz ve eşi Menice Yılmaz çiftinin ikamet ettiği adrese de gidilmiş, görevlilerimizle birlikte bulunan 1 operasyon köpeği, talimatnamesine uygun şekilde ikamet içerisine alınmış, ikamette bulunan Şeyhmus YILMAZ’ın operasyon köpeğine tekme atarak mukavemet etmesi üzerine operasyon köpeği kendiliğinden refleks göstermiş ancak eğiticisi tarafından derhal kontrol altına alınmış, haberlerde iddia edildiği şekilde ikamet içerisindeki şahıslara operasyon köpeği marifetiyle kasıtlı bir saldırı olmamıştır.

İddialar ile ilgili olarak Şeyhmus Yılmaz ve eşi Menice Yılmaz’ın Bağlar Polis Merkezi Amirliğimize avukatları ile birlikte gelerek şikayetçi olmaları üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli soruşturma başlatılmıştır."