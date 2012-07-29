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Polisleri milletvekilinin oğlu için sıraya dizen müdür terfi etti

AKP Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun oğlu kendisiyle tartışan polisi böyle teşhis etti

29 Temmuz 2012 23:29

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun oğlu İstemi Kağan Türkoğlu'na, tartıştığı polisleri teşhis ettiren Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Marangoz, Hatay İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

İstemi Kağan Türkoğlu ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün lokalini işleten Ak Parti Gençlik Kolları üyesi Ömer Uzun'un, Komiser Yardımcısı Murat Emer ve polis memuru Alper Atilla'nın tartışmasıyla gündeme gelen İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Marangoz terfi etti. 3'üncü sınıf emniyet müdürlüğünden, 2'nci sınıf emniyet müdürlüğüne yükselen Marangoz, İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 

Bu atamanın, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinin 3. sınıf emniyet müdürlüğü olması nedeniyle, bir prosedür gereği yapıldığı belirtildi. 

Mustafa Marangoz'un emniyet müdür yardımcısı olarak hangi şubelerden sorumlu olacağı ise henüz belli olmadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla iki Polis Başmüfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

 

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