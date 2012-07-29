Vekilin oğluna 4 saatte teşhis, Dilşat ise 1 yıldır gidemiyor

Hatay'da AKP milletvekilinin oğlunu "darp ettiği" gerekçesiyle teşhis için polisler 4 saat içinde sıraya dizilirken, polislerin Ankara'daki Hopa olaylar protestosu sırasında kalça kemiğini kırdığı Dilşat Aktaş ise 1 yıldır teşhise gidemiyor.

Milliyet'in haberine göre, Dilşat Aktaş, Ankara’daki Hopa olayları protestosunda, polisler tarafından dövülerek kalça kemiği kırılmış, uzun süre hastanede yatmış ve buradan bir ayağı kısalarak çıkmıştı. Aktaş, şikâyetçi olduğu polislerle bir türlü yüzleşemedi.

Hatay’da bir komiser yardımcısı ile tartıştıktan sonra emniyete çağrılan AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu’nun oğlu İstemi Kağan Türkoğlu’na polisler sıraya dizdirilip teşhis yaptırılırken, Ankara’da 31 Mayıs 2011’deki Hopa protestosunda panzerin üzerine çıkan ve eylem sonrasında yediği dayak sonucu kalça kemiği kırılan Halkevleri üyesi Dilşat Aktaş, savcılık daveti olmadığı için kendisini döven polisleri hâlâ teşhis etmeyi bekliyor.

Savcılık ve emniyetin, AKP'li Milletvekili Türkoğlu’nun oğlu İstemi Kağan Türkoğlu için gösterdiği hassasiyeti, Ankara’daki Hopa protestosu sırasında polislerden yediği dayak sonucu kalça kemiği kırılan, aylarca hastanede yatarak, bir ayağının kısalmasına neden olan Aktaş için göstermemesi dikkati çekti.

Milliyet’in daha önce ortaya çıkardığı kamera görüntülerine göre ağır şekilde darp edilen, yaralı olmasına karşın polisler tarafından yerlerde sürüklenen ve ardından çevreden gelen vatandaşlar tarafından teslim alınıp hastaneye kaldırılan Aktaş’ın, geçirdiği ameliyatlar nedeniyle bir bacağı 1 cm. kısaldı. Uzun süre felç riski yaşayan ve aldığı darbeler sonucu kalça kemiği kırıldığı anlaşılan Aktaş, kendisini döven polislerden şikayetçi oldu.

Fotoğraf gitti ama

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Demir, Aktaş’ın suç duyurusu üzerine polislerle ilgili soruşturma başlattı. Demir, soruşturma kapsamında emniyete yazı yazarak, protestoya katılan polislerin fotoğraflarını istedi.

Emniyet, olay tarihindeki protesto için görevlendirilen polislerin yerine Ankara’da görev yapan 2 bin polisin fotoğrafını savcıya gönderdi. Alınan bilgiye göre fotoğraflar savcılığa gönderilmesine karşın Aktaş, teşhis için halen ne savcılığa ne de emniyete çağrıldı. Bu arada Demir’in de adli tatil nedeniyle izinde olduğu öğrenildi.