“Polislere uzun namlulu silah verin, ateşe misliyle karşılık verin” talimatı veren emekli Emniyet Müdürü darbe gecesini anlattı

“Polislere uzun namlulu silah verin, darbeci askerleri hiçbir kuruma sokmayın” talimatını ilk veren emekli Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, darbe gecesinde yaşadıklarını anlattı. Karaarslan o geceyi, “Tüm arkadaşlarıma ‘Bu bir istiklal mücadelesidir, vatanı için canını verenlerle vatan hainlerinin mücadelesidir’ çağrısı yaptım" diye anlattı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre emekli Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, o geceye ilişkin olarak şunları kaydetti:

"İçeriden bir subay, ‘Asker cinnet getirdi’ diye bize haber geldi"

“O akşam terör, istihbarat, KOM daire başkanlarının da bulunduğu bir yemekteydim. Saat 21.00 sıralarında Genelkurmay Kavşağı’ndan silah sesleri geldiği haberini aldım. İlgili yardımcımı gönderdim, ‘Silah sesleri Genelkurmay Karargâhı içinden geliyor’ diye aradı. Hemen Genelkurmay’ın olduğu noktaya gittim. ‘İçeriye teröristler sızmış’ diye bilgi verilmiş, arkasından içeriden bir subay, ‘Asker cinnet getirdi’ diye bize haber gönderdi. Bir tuhaflık vardı, hemen Genelkurmay Harekât Merkezi’ni aradım, ‘Bize de ne olduğu konusunda bilgi vermiyorlar’ deyince bir şeylerin ters gittiği artık ortadaydı. Vali ve Emniyet Genel Müdürü’nü arayarak ‘Sağlıklı bilgi verilmiyor. İç darbe var sanırım’ dedim. Bunu dediğimde henüz İstanbul’da köprüler kapatılmamıştı. F-16’lar Ankara üzerinde uçuş yapmaya başlayınca ‘Artık tamam’ dedim, ‘bu FETÖ darbesidir.'

"Tüm personeli göreve çağırdım; 'Ateş edilirse misliyle karşılık verin’ talimatını verdim"

Daha hiçbir şey netleşmemişken telsizden Ankara’daki tüm polis teşkilatına ‘Kritik, hassas noktadaki kurumlar ve emniyet müdürlüklerine hiçbir asker sokulmayacak. Ateş edilirse misliyle karşılık verin’ talimatını verdim. Tüm personeli göreve çağırdım. Silah ve mühimmat ihtiyacı olur diye yine telsizden ‘Görevliyi beklemeyin, depoların kapılarını kırın. Herkes uzun namlulu silahları alsın’ emri verdim. Silah ihtiyacı olur diye Emniyet Genel Müdürlüğü’nden kamyonlarla uzun namlulu silahları aldırıp personele dağıtılmasını sağladım. Tüm kritik noktalara arkadaşları yönlendirdim."