Polislerden Hüseyin Çapkın'a anketli cevap

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın İl Emniyet Müdürleri Bilgi Paylaşımı toplantısında polislerin 8 saat görev yapıp 24 saat istirahat ederek haftada toplan 40 saat çalışmalarının polisler arasında anlaşmazlık çıkaracağı sözlerine polislerden karşılık geldi: anlaşmazlık olmaz.

Radikal'den Enis Tayman'ın haberine göre, Çapkın’a cevap Polis Kürsüsü anketinden geldi. Facebook’ta polis ve polis yakınları tarafından takip edilen Polis Kürsüsü adlı sayfada açılan ankette “Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tarafından ifade edilen, ''8 -24 sistemi ( haftada 40 saat ) Polisler arasında nifak olur. '' sözüne katılıyor musunuz?” sorusunu sordu. Soruya 16 saat içinde 1600 yanıt geldi. 1559 kişi “nifak olmaz” derken, Çapkın’a katılanların sayısı 17’de kaldı.

Polislerin 8 saat çalışıp 24 saat dinlenmesi sistemine İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'dan sert tepki geldi. 2011'den beri Bursa'da "pilot" olarak uygulanan sistemi eleştiren Çapkın, 8/24 mesai sisteminin İstanbul'da hayata geçirilmesinin zor olduğunu belirterek projeyi "fitne" olarak yorumladı. Çapkın, tepkisini şöyle dile getirdi: "Bu proje polis merkezlerinde yüzde 25-30 personel açığı oluşturur. 8/24 sistemini hayata geçirirsek Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Asayiş gibi suç soruşturmaları yürüten birimlerinde hiçbir polis çalışmak istemez. Birçok personel 8 saat çalışıp 24 saat dinlenmek için polis merkezlerinde görev yapmak için dilekçe verir. Operasyon şubelerinde çalıştıracak adam bulamayız. 8/24 mesai sistemi kaldırılmalı. Bu sisteme geçmem için minimum 15 bin yeni polise ihtiyacım var. Genel Müdürlük olarak bana 15 bin polis tayin ederseniz bu projeyi hayata geçiririm. Aksi halde 35 bin polisin olduğu İstanbul'da güvenlik hizmetleri sekteye uğrar."

Ancak 8/24’ü eleştiren Çapkın’ın bu sözleri polisler arasında tepkiye yol açtı. Çapkın’a cevap Polis Kürsüsü anketinden geldi. Facebook’ta polis ve polis yakınları tarafından takip edilen Polis Kürsüsü adlı sayfada açılan ankette “Emniyet Müdürü Hüseyin ÇAPKIN tarafından ifade edilen, ''8 -24 sistemi ( haftada 40 saat ) Polisler arasında NİFAK olur. '' sözüne katılıyor musunuz?” sorusu soruldu. Soruya 16 saat içinde 1600 yanıt geldi. 1559 kişi “nifak olmaz” derken, Çapkın’a katılanların sayısı 17’de kaldı.

8 - 24 sistemi nedir?

21 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe giren Polis Merkezi Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği uyarınca, polis merkezlerinde istihdam edilen polisler, 8 saat görev yapıyor, 24 saat istirahat ediyor. Bursa’da pilot olarak başlatılan proje 20 ilde uygulanıyor. Diğer çalışma sistemleri olan Polis bu sistemde 12-24 sisteminden ve 12-36 sisteminden, haftada 20 saat, 12-12 sisteminden ise 32 saat daha az çalışıyor.