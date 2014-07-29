49 polis hakkında karar okunmaya başladı

22 Temmuz operasyonu ile gözaltına alınan ve 17'sinin sorgusu yapılmadan dosya üzerinden karar verilmesine hükmedilen 49 polisle ilgili saat karar açıklanması beklenirken adliyede olağanüstü önlemler dikkat çekti.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, gözaltında bulunan polislerin tutulduğu 7'nci kattaki nezarethanelere giden her koridor, çevik kuvvet polislerince tutulmuş durumda.



Koridorlara açılan kapılar da plastik kelepçelerle kapatıldı. Ayrıca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi İslam Çiçek'in ara kararında belirttiği ve kararın orada açıklanmasına hükmettiği birinci kattaki en büyük duruşma salonu da şimdiden güvenlik önlemleri ile donatıldı.



Büyük duruşma salonuna giden arka koridor ve ön cephe yolu da gözaltındaki polisleri getiren görevli polisler ve çevik kuvvet polislerince koruma altına alındı. Görevli olmayan kişilerin bu bölüme geçmelerine izin verilmiyor.

Öte yandan daha önce de kamera ve fotoğraf makinelerinin alınmasına izin verilmeyen adliye girişine, saat 19.30 itibariyle cep telefonları ile girmeler yasaklandı. Özel güvenlik görevlileri ile birlikte nöbet tutan Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, talimatın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu tarafından verildiğini ifade etti.

Karar saat 21.00'de şüpheli ve avukatların yüzlerine okunacak

22 temmuz soruşturmasında mahkeme, ifadesi alınmayan şüphelilerin, dinlenilmeyerek dosya üzerinden karar verilmesine, dosyanın kapsamlı oluşu gözetilerek kararın saat 21.00'da tüm şüpheli ve avukatlarının yüzlerine adliyenin en geniş salonunda okunmasına karar verdi.