Gözaltında bulunan polisler hakkındaki karar, ifadeleri alınmadan verilecek

22 Temmuz'da başlatılan 'paralel yapı' operasyonunda gözaltına bulunan ve ifadesi alınmayan polisler hakkında mahkeme, dinlenilmeyerek dosya üzerinden karar verilmesine, dosyanın kapsamlı oluşu gözetilerek kararın saat 21.00'da tüm şüpheli ve avukatlarının yüzlerine adliyenin en geniş salonunda okunmasına karar verdi.

49 şüpheliden 32'sinin savunması alındı

86 saattir devam eden sorgunun sonunda İstanbul 3’üncü Sulh Ceza Hakimi İslam Çiçek, 29 Temmuz 2014 itibari ile 49 şüpheliden 32’sinin savunmasının alındığını geri 17 şüphelinin kaldığını hatırlatarak, sorgunun kilitlendiğini ve dosya üzerinden karar vereceğini söyledi.

Sorgu kilitlendi

Dün sabah saat 04.00 sıralarında verilen aranın ardından 09.30 başlamasına karar verilen mahkeme sorgusu, bazı avukatların henüz adliyeye gelmemiş olması, adliyede hazır bulunan avukatlarında sorguya sırası ile devam edilmesini talep etmesi üzerin 11.30’da başladı.

Emniyet ve savcılık ifadelerinin okunması talebi reddedildi

Ayrı ayrı hakim karşısına çıkan 3 polis ise emniyet ve savcılık ifadelerinin okunmasını talep etti. Hakim Çiçek’in polislerin bu talebini kabul etmemesi üzerine bunun yasaya aykırı olduğunu savunan avukatları bu durumu tutanağa geçirerek duruşma salonundan çıktı. Avukatların salonu terk etmesi nedeniyle nöbetçi hakimlikte ki sorgu yine yarım kaldı.

Hakim Çiçek kararında, “Gelinen süreçte şüpheli müdafilerinin savunma yaptırmamaları konusunda direnç gösterdikleri sürekli talepler olduğu, bu taleplerin reddedilmesine rağmen bu taleplerin bir sonunun gelmediği sağlıklı ve güvenli sorgu ortamının kalmadığı, bugüne kadar tüm uğraşlara rağmen bir güven ortamının sağlamadığı, sorgulamanın gereksiz ve yersiz taleplerle kilitlendiği görülmektedir” dedi.



Dinlenilmeyen şüpheliler hakkında, dinlenilmeyerek dosya üzerinden karar verileceğini ifade eden hakim Çiçek, dosyanın kapsamlı oluşunu da dikkate alarak kararın saat 21.00’de tüm şüpheli ve müdafilerinin yüzlerine adliyenin en geniş duruşma salonunda açıklanacağını belirtti. Ayrıca, gerekli güvenlik önlemleri için emniyet birimlerine yazı yazılmasına da karar verdi.





CHP'li Tanal: Savunma hakkı ihlal edildi

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, Emniyet'te de bazı polislerin ifadesinin alınmadığını söylerek, şimdi de savunma hakkı ihlal edildi dedi.



Tanal, "Mahkeme bu şekilde karar tek bir şartla alabilir: Herkesi tahliye etme durumunda alınır. Peki o zaman bu insanların neden bu kadar hürriyetlerini engelledini? Bu bir keyfiliktir. Mahkeme burada destan yazmıştır! Herkes bedelini ödeyecektir" ifadelerini kullandı.