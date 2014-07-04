Polisle şoförler arasında '65 yaş üstünü taşır mısın taşımaz mısın' kavgası

Hükümetin 65 yaş üzeri vatandaşlara şehir içerisindeki toplu taşım araçlarından ücretsiz ulaşım uygulaması İzmit'te kavga çıkarttı. Kararı tanımadığını söyleyen ve yaşlı yolculardan para almaya çalışan minibüsçüler, araçlarını bağlamak isteyen polisle çatıştı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ergün Ayaz’ın haberine göre, Kocaeli'nde Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu havuza bağlanan 'Kent kart' uygulaması ile kart dağıtım noktalarından 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım kartlarını alan vatandaşlar bir süre bunlarla ücretsiz seyahat etti. Ancak ilerleyen günlerde özel toplu taşım araçlarında hemen her gün sürücüler ile yaşlılar arasında tartışmalar yaşanmaya başladı. Bu tartışmalara son vermek isteyen özel halk otobüs şoförlerinin bazıları da araçlarına '65 Yaş ve üstü herkes ücretini ödeyecek. Bu konuda şoför ile tartışmak kesinlikle yasaktır. Kooperatif Yönetim Kurulu' yazısı astı.

Şoförler ve polisler birbirine girdi

Yeni Gölcük Yolu üzerinde denetim yapan trafik ekipleri, 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımadıkları iddiasıyla Gölcük- İzmit arasında çalışan SS.41 Nolu Kooperatif araçlarını bağlamak istedi. Polis ekiplerinin araçları durduğunu öğrenen SS. 41 Nolu Otobüs ve Minibüscüler Kooperatif Başkanı Mehmet Malçok ve kooperatif 2'nci Başkanı Osman Ergin araçların bağlandığı yere gitti. Avukatları gelinceye kadar araçların bağlanamayacağını söyleyen Kooperatif Başkanı Mehmet Malçok ile polisler arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine polisler ile Kooperatif Başkanı, Başkan Yardımcısı ve şoförler tekme tokat birbirine girdi.

Şikayetçi oldular

Olayların ardından dün gece bir süre karakolda kalan ve ifade veren SS. 41 Nolu Otobüs ve Minibüscüler Kooperatif Başkanı Mehmet Malçok, kendilerine 65 yaş üstü vatandaşı taşıma dayatması yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Araçlarımızın bağlandığını öğrendik. Biz de neden bağlandığını öğrenmek için şoförlerin yanına gittik. Araçlarda 'Maşallah' ve çeşitli yazılar bulunduğu ve kefen bulundurulmadığı gerekçesiyle bağlandığı söylendi. Biz bunun 65 yaş dayatması için yapıldığını anladık. Avukatımızı gelene kadar araçları bağlatmayacağımızı söyleyince polisler bizlere tekme tokat saldırıp yerde tekmelediler. Hastaneden rapor aldık. Polisler hakkında şikayetçiyiz."

Saldırıyı kınıyoruz

SS. 41 Nolu Otobüs ve Minibüscüler Kooperatifi 2'nci Başkanı Osman Ergin kendilerine zulüm yapıldığını söyleyerek, "Polisler emir aldıklarını ve otobüsleri bağlayacaklarını söylediler. Karşı çıkınca da saldırıya uğradık. Devletin polisi tekme tokat bize saldırması nedeniyle kınıyoruz. 5 otobüsümüz bağlandı" diye konuştu.

Yaşanan gerginlikle ilgili tüm polislerle kooperatif başkanlarının katılacağı bir toplantı yapılacağı belirtildi.