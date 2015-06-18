'Polisiyenin kraliçesi’ Agatha Christie'ye 125. yaş sergisi

Londra’daki Bankside Galerisi, polisiye roman yazarı Agatha Christie’nin şimdiye dek görülmemiş gençlik fotoğraflarından oluşan bir sergiye ev sahipliği yapacak.

Radikal Kitap'ta yayımlanan habere göre; sergide, yazarın 125. yaşı nedeniyle aile arşivinden alınan fotoğraflarının yanı sıra özlü sözlerinden oluşan paragraflar da yer alacak.

Sergi 26 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında açık kalacak.

"Agatha Christie: Unfinished Portrait" adlı sergide ziyaretçileri bir de sürpriz bekliyor: Yazarın, Oscar Kokoschka tarafından yapılan bir portresi!

Yaşamı boyunca 60’ı aşkın roman kaleme alan, Hercule Poirot ve Miss Marple gibi iki ünlü dedektifi okura armağan eden Christie’nin "Hayatım" adlı bir de otobiyografisi bulunuyor.

1976 yılında yaşama veda eden Christie, tüm zamanların en çok satan yazarları unvanıyla Guiness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı.