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Politika

Polisin yetkileri artıyor, kaçma şüphesi olmayana tutuklama geliyor

AKP'nin TBMM'ye sunduğu güvenlik güçlerinin yetkilerini artıran yeni düzenlemeyle TBMM Başkanlığı'na sunuldu

15 Ekim 2014 00:46

Muhalefetin tepkilerine neden olan güvenlik paketi Meclis'e sunuldu. Güvenlik güçlerinin yetkilerini artıran yeni düzenlemeyle, hakimler kaçma şüphesine bakmadan tutuklama kararı verebilecek.

Ak Parti, Ceza Mahkemesi Kanunu'nda (CMK) değişiklik içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Yeni düzenleme, güvenlik güçlerinin şiddet olayları karşısındaki yetkilerini genişletiyor.

Buna göre, sanığın kaçma süphesine bakmadan hakim tutuklama kararı verebilecek.

Şüpheli veya sanığın yakalanabileceği ya da suç delillerinin elde edilebileceği hususlar varsa polis 'makul' şüphe olduğu zaman gerekli aramayı yapabilecek.

Bu aramanın yapılabilmesi ilgili maddede somut delillere dayalı 'kuvvetli' şüphe ifadesi yer alıyordu.

 

Anayasal suçlarda sanığın malvarlığına el konacak

 

Güvenlik paketiyle katalog suçların kapsamı genişletildi. Devlete yönelik ve anayasal suçlar da katalog suç kapsamına alındı. Katalog suçlarda sanığın mal varlığına el konulabilecek.

Devletin güvenliğine ve anayasal suçlarla ilgili dinlemelerin kapsamı genişliyor. Ancak dinlemeler bundan böyle daha sağlam temellere göre yapılabilecek.

Örneğin dinlemelerde kişinin gerçek adının kullanılması zorunlu olacak. Açık kimliği ve ne kadar süreyle dinlenileceği net bir şekilde ifade edilecek.

 

AKP'nin verdiği yasa teklifinin tam metni

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