Bülent Arınç: Polise verilen yetkileri yeterli görmüyoruz

Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, gündemi değerlendirdi..

Kobanê eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Arınç, “Bu bir yaygın şiddet ve terör olayıdır, suçlar vahşice işlenmiştir. Bu olaylarda vahşet ön plandadır. Organize bir terör olayıyla karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı.

37 şehirde toplam 1419 eylem gerçekleştiğini açıklayan Arınç, olaylarda 415 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Toplantıda Çözüm Süreci’ne ilişkin eylem planının değerlendirildiğini ifade eden Arınç’ın açıklamalatından satır başları şöyle:



Toplantıda, 1.aşama acil eylem planının sunumu yapıldı, olumlu bulundu. Öncelikle ele alınacak kanun tasarıları değerlendirildi. Güvenlik güçlerinin karşılaştığı zorluklar da ele alındı. Kapsamlı bir iç güvenlik reformunun yapılması gereği ortaya çıktı. AB ülkelerindeki örnek uygulamalar incelenecek. Adli ve idari tahkikat başlatıldı.

Bu bir yaygın şiddet ve terör olayıdır, suçlar vahşice işlenmiştir. Kamu düzeninin sağlanması için her türlü önlem alınacaktır. HDP'nin çağrısıyla 6 Ekim'de halka sokağa çıkma çağrısı yapılmıştır. 37 ilimizde toplam 1419 olay meydana gelmiştir. Gözaltına alınanların 7'si yabancıdır. Olaylarda toplam 2039 bina zarar gördü. Müzeler,kütüphaneler, okullar tahrip edildi,kitaplar yakıldı. Olaylarda toplam 415 kişi yaralandı.

Bu olaylarda vahşet ön plandadır. Organize bir terör olayıyla karşı karşıya kaldık. Terörle mücadeleyi hukuk nasıl emrediyorsa öyle yapacağız. Çok acı çektik, çok ağır tahribat var. Bu bizim için yeni bir unsur değil. Biz Suriye'deki ılımlı muhalefetin güçlendirilmesini istiyoruz. Ilımlı muhalefet zayıf kalırsa onun boşluğunu radikal unsurlar dolduruyor. Öyle de oldu.



Olaylara anında müdahale edildi. Bugün de Efkan Ala ve Bekir Bozdağ, son şiddet olaylarında güvenlik güçlerimizim karşılaştığı imkansızlıkları rapor halinde etraflı bir şekilde gözden geçirdik.

Güvenlik güçlerimizin şiddet olayları karşısında ellerini güçlendirmek ve yeni imkanlar tesis etmek üzere bir çalışma yapılacaktı. Bu bugünün meselesi değil geçmişte de konuşuldu ama son olaylar aciliyetini gösterdi. Bununla ilgili bir çalışma yapıldı.



Polise verilen yetkilerin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Kapsamlı bir iç güvenlik reformu ihtiyacı ortaya çıktı. Almanya'daki yetkileri esas alarak çalışmalara devam edilmesi kararı verilmiş oldu."