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Polisin müdahale ettiği 15 Temmuz gazilerine Süleyman Soylu'dan destek: Bu can bu bedende olduğu sürece yanınızdayım

16 Haziran 2020 11:48

AKP Genel Merkezi önünde eylem yapan 15 Temmuz gazilerinden iki kişi, polis müdahalesi sonucu hastaneye kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı polisin müdahale ettiği eylemcilerin bir bölümüyle ilerleyen saatlerde bakanlıkta görüşen Bakan Süleyman Soylu "Bu can bu bedende olduğu sürece yanınızdayım" dedi.
 
AKP Genel Merkezi önünde, '15 Temmuz gazileri adına toplanan paraların nerede olduğunu soran' 15 Temmuz gazilerine polis müdahale etti. Müdahale sonucu arbedede 2 kişi yaralanarak hastaneye götürüldü. Medyascope’den Batu Bozkürk‘ün haberine göre eylemin ardından gazileri temsilen bir heyet, İçişleri Bakanlığı’nda Süleyman Soylu ile görüştü.

15 Temmuz gazilerinden Ahmet Önder “Arbede sırasında ben polislere, ‘Benim madalyam var, bana dokunamazsınız. Valilik ve İçişleri Bakanlığı izni olmadan beni gözaltına alamazsınız’ dedim. Daha sonra amirler Süleyman Soylu’yla görüşmüş, Soylu da bizi Bakanlığa davet etti.”

Önder görüşmenin detaylarını ise şöyle paylaştı:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilk kez görüştük, bizi samimi karşıladı. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü görüşmemiz. Meselenin para değil, 3713 sayılı kanuna (vazife malullüğü aylığı bağlanmasını da düzenliyor) tabi olmak olduğunu söyledik. Cuma gününe kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanıyla ve Cumhurbaşkanı’yla görüşecek, akabinde bize dönüş yapacak. İş tamamen Aile Bakanı ve Cumhurbaşkanı’na bağlı. Onay aldığı takdirde önümüzdeki hafta kabine toplantısında tasarıyı sunacak. Sürecin takipçisi olacağını ve bizim sözcümüz olacağını söyledi. ‘Bu can bu bedende olduğu sürece ben sizin yanınızdayım’ dedi."

TIKLAYIN - Toplanan paraları soran 15 Temmuz gazilerine, AKP Genel Merkezi önünde polis müdahalesi

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