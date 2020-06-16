Toplanan paraları soran 15 Temmuz gazilerine, AKP Genel Merkezi önünde polis müdahalesi

AKP Genel Merkezi önünde, '15 Temmuz gazileri adına toplanan paraların nerede olduğunu soran' 15 Temmuz gazilerine polis müdahale etti. Polislerin darp etmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AKP Genel Merkezi önünde, '15 Temmuz gazileri adına toplanan paraların nerede olduğunu soran' 15 Temmuz gazilerine polis müdahale etti. Müdahale esnasında 2 gazinin yaralandığı, çok sayıda gazinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gaziler hep bir ağızdan, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buraya gelecek" dedi.