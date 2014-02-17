Polisin 'kayboldu' dediği, Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümünü gösteren MOBESE kayıtları yayınlandı

2 Haziran’daki Gezi parkı eylemlerinde E-5 otoyolunu trafiğe kapatmak isterken iki aracın çapması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümünden bir gün sonra Örnek Mahallesi Şehit Hayrettin Yıldırım Polis merkezinin “Olay yerine ait MOBESE kaydı yoktur” dediği, ardından savcılık ile mahkeme arasında ‘kaybedildiği’ ifade edilen ve Mehmet Ayvalıtaş’ın ölüm anını gösteren MOBESE kayıtları, yayınlandı.

İsmail Saymaz’ın Radikal gazetesinde yer alan video haberine göre, görüntülerde, Mehmet Ayvalıtaş ve kuzeni Seyit Kartal’ın da aralarında bulunduğu bir grup gencin önce E-5’in bir yönüne kestikleri, sonra diğerini kesmek için karşı şeride geçtikleri görülüyor. Ayvalıtaş ve arkadaşlarının ‘Dur’ işaretlerine rağmen, iddianameden kendisinden hiç söz edilmeyen bir aracın hızla gelerek, Ayvalıtaş ve Kartal’ın yanından geçtiği ve iki gencin savrulduğu görülüyor. Daha sonra da hızını alamayan bir taksinin iki gence çarptığı, taksiyle çarpışan minibüsün de yaralı haldeki gençlerin üzerine düştüğü görülüyor.

Dava dosyasında yer alan bir belge ise, Örnek Mahallesi Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi tarafından 3 Haziran’da hazırlanan tutanak. Bu tutanakta, “Mustafa Kemal Mahallesi 0-1 Güney yanyol 6 No’lu üst geçit civarında meydana gelen ölümlü trafik kazasına istinaden istenilen MOBESE görüntüleri ile ilgili olarak yapılan kontrollerde bahse konu olayın meydana geldiği yer ve civarında MOBESE kamerası olmadığından istenilen görüntüler temin edilememiş” deniyor. Yok denilen bu görüntüler, kamuoyundaki tepki üzerine, daha sonra ‘bulunarak’ dosyayı girdi. Ancak bir önceki duruşmada, savcılık ile mahkeme arasında ‘kaybolduğu’ ifade edildi. Öte yandan, Ayvalıtaş Davası’nı hazırlayan savcılık, o tarihte görüntüleri izlemediği için, iki gence ilk çarpıp kaçan araca iddianamede yer vermediği belirtildi.

İlk aracın şoförü sanık değil

İstanbul’da, 2 Haziran’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında Anadolu Yakası’ndaki Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri bu eylemlere destek için Ataşehir’deki E-5 otoyolunu kesmek istedi. O akşam saat 21.30 sularında otoyolun bir yönünü kesenler arasında, 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş ile kuzeni Seyit Kartal da vardı. İddianameye göre yolun kesilmesi üzerine, trafikte seyreden otomobiller ani şekilde durdu. Mehmet Görkem Demirbaş adlı şüpheli, Cengiz Aktaş’ın kullandığı öndeki araca çarptı. Aktaş da Mehmet Ayvalıtaş ve Seyit Kartal’ı ezdi. Ayvalıtaş hayatını kaybederken, Kartal ağır şekilde yaralandı. Hazırlanan iddianamede “Şüphelilerin çok hızlı araç kullanmaları, önlerindeki araçların takip mesafesini çok yakın tutmaları itibariyle ani durulması gereken bu kaza anında araçlarını durdurmayıp kazaya sebebiyet verdikleri” iddia edildi. İki şüphelinin “taksirle cinayet ve yaralama” suçlamasıyla itham edildi. Dava, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görülüyor.