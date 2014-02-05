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Ayvalıtaş davası ertelendi, desteğe gidenlere plastik mermiyle müdahale edildi

Mehmet Ayvalıtaş davasında duruşma salonuna girişte izdiham yaşandı, Ayvalıtaş'ın anneannesi baygınlık geçirdi

05 Şubat 2014 18:01


Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş ile ilgili davanın ikinci duruşması Kartal'daki Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma gergin geçerken, adliye önünde bekleyenlere müdahale edildi. Sanıkların katılmadığı duruşma 21 Mayıs'a ertelendi.

Adliye girişinde TOMA bekletilirken bina içinde de çevik kuvvet polisleri barikat kurdu. Davaya destek vermek isteyen yüzlerce kişi adliyeye geldi ancak duruşma salonuna az sayıda kişi alındı. Duruşma salonuna girişte izdiham yaşandı, Ayvalıtaş'ın anneannesi baygınlık geçirdi.Çok sayıda izleyici dışarı kalırken yaklaşık 50 avukat duruşma salonuna girdi. Adliye önünde toplanan yaklaşık 500 kişi "Katil polis hesap vercek", "Polis simit sat onurlu yaşa" sloganları attı. Gezi'de çocuklarını kaybedenlerin aileleri ile Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan'da duruşmayı izlemeye geldi.

 

Ailesinin isyanı

 

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Mehmet Ayvalıtaş'ın anneannesi Neslihan Karagöz elinde torununun fotoğrafı ile girip "Bunun hesabını kim verecek" diye bağırdı. Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş ise "Yine bizimle dalga geçecekler. Adalet dolarları olanlar için var. Bize yine adalet çıkmayacak" dedi.  Baba Ayvalıtaş, adliye önündeki polislere, "Utanıyorum sizin gibi polisimiz olmasından..." diye isyan etti.

 

Adaletsizlik de öldürür

 

Duruşmanın görüldüğü mahkeme salonunun çok küçük olduğu ve kalabalık nedeniyle nefes almakta dahi güçlük çekildiği belirtildi. Avukatlar duruşmanın daha büyük bir salonda yapılmasını istedi. Duruşmada Ayvalıtaş ailesinin avukatı, "Fadime anayı kaybettik. Görüyoruz ki adaletsizlik de insan öldürebiliyormuş. Taşa, sopaya, arabayla çarpmaya gerek yokmuş" derken, duruşmaya bakan hakimin tweet atan bir kişiyi uyardı. Hakim, "Tweet atıyorsunuz, bu şekilde duruşma yapamam" dedi.

 

Adliye önünde müdahale

 

İçeride duruşma sürerken adliye önünde toplanan ve slogan atmayı sürdüren gruba polis zaman  zaman 'ses bombası' atarak müdahale ediyor. Adliye önünde TOMA'lar da hazır bekletiliyor. Bu arada dışarıdaki müdahale nedeniyle duruşmada da gerilim yaşandı. Avukat Can Atalay, "Duruşma salonunun devamı niteliğindeki alanda sert polis müdahalesi var, bunun durdurulması için talimat verin" dedi.

 

Duruşma ertelendi

 

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti,  davadaki eksik belge ve delillerin araştırılmasına karar verirken, adliye önündeki polis müdahalesinin durdurulmasına yönelik talebi de "Görevimiz değildir’ diyerek reddetti. Mahkemenin verdiği karar metnine göre, sanık Cengiz Aktaş'ın ve davetiye gönderilmesine rağmen duruşmaya gelmeyen tanıkların da zorla getirilmesine karar verildi. Avukatların, talepleri olduğunu hatırlatmasına rağmen heyet duruşmanın sona erdiğini bildirdi. Bu sırada izleyici bölümünde bulunan bazı kişiler heyetin bulunduğu bölüme plastik şişe fırlattı. Heyet salonu terk etti... Salondan çıkan izleyiciler koridorda slogan attı.

Karara adliye önünde toplanan grup da tepki gösterdi ve polis bu gruba müdahale etti. Polisin gaz ve ses bombasının yanı sıra plastik mermi de kullandığı belirtiliyor.

 

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