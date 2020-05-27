Polisin boynuna bastırarak boğduğu George Floyd'un ölümünün ardından yeni görüntüler: Kelepçeliyken polise direnmedi

ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyah bir erkeğin gözaltında boğularak öldürülmesinin ardından gözaltı anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Dört polisin görevden alındığı olayda öldürülen George Floyd'un kelepçeli bir şekilde polise direnmeden durduğu anlar bir restoran kamerasına yansıdı.

George Floyd'un gözaltına alınması sırasında bir görgü tanığı tarafından gizlice çekilen 10 dakikalık videoda, boynuna basılan kişi, polis memuruna "Nefes alamıyorum" diyor. Aynı kişi bir aşamada da "Beni öldürmeyin" dedi. Görgü tanıkları polise boynuna bastığı siyah erkeğin hareket etmediğini söylemişlerdi. Tanıklardan biri "Burnu kanıyor" demiş, diğeri ise polise hitaben "Boynuna basma" diye bağırmıştı.

Floyd'un öldürüldüğü yerde protestolar

İnfial yaratan görüntülerin ve George Floyd'un ölümün ardından dört polis memuru görevden alınsa da tepkiler dinmedi. Floyd’un öldürüldüğü noktada dün geniş çaplı protestolar vardı. Binlerce kişi, “Siyahların hayatı önemlidir” sloganıyla bu noktadan karakola yürüdü. Ancak polis göstericilere biber gazı, plastik mermi ve ses bombasıyla müdahale etti. Göstericiler de polise karşılık verdi

"Siyah insanları öldürmeyi bırakın"

Sosyal medyada pek çok kullanıcı, ABD'de geçen haftalarda yeni tip Koronavirüs'e karşı kapanan ekonomiye tepki olarak silahlarla hükûmet binaları önüne giden eylemciler karşısında polisin sakinliği, ve Floyd'un ölümüne tepki için sokağa çıkanlara biber gazlı müdahalesini karşılaştırdı.

TIKLAYIN- ABD'nin Michigan eyaletinde silahlı protestocular kapitol binasını bastı; kısıtlamaların kaldırılmasını talep etti

Restoran kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay gününe ait bir restoranın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Floyd'un kelepçeli bir şekilde polise direnmeden kaldırımda beklediği görüldü.