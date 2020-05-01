ABD'nin Michigan eyaletinde silahlı protestocular kapitol binasını bastı; kısıtlamaların kaldırılmasını talep etti

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ABD'nin Michigan eyaletinde bazıları silahlı yüzlerce 'kısıtlama karşıtı' protestocu, eyalet kongresi binasının içine girdi ve eylem düzenledi.

Protestocuların Lansing'te bulunan eyalet kapitolüne girdiği sırada yasa yapıcılar Demokrat Vali Gretchen Whitmer'ın Koronavirüs'e karşı alınan önlemleri uzatma talebini tartıştıkları bir oturumdaydı.Olay anında çekilen görüntülere göre protestocular oturumun gerçekleştirildiği kata inmeye çalıştı ancak kapital binası güvenliği ve polis tarafından durduruldu.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal eden protestocuların çok azının maske taktığı görüldü. Kalabalık grup, polis kapıları tutarken, "Bizi içeri al" diye tezahürat yaptı.

Bazı protestocular Vali Whitmer'a karşı sloganlar attı ve Demokrat siyasetçiyi Nazi Almanyası'nın faşist lideri Adolf Hitler'le kıyasladı.

Bir Demokrat senatör, lobide duran silahlı protestocuların fotoğraflarını paylaştı ve bazı meslektaşlarının çelik yelek giydiğini ifade etti.

Kapitol binasının dışında kalan gruptaki bir protestocunun, "Tiranlar dar ağacına" yazılı bir tabela tuttuğu görüldü.

Günün ilerleyen saatlerinde eyalet kongresinin Cumhuriyetçi kanadı Koronavirüs'e karşı alınan önlemlerin uzatılmasını reddetti ve Vali Whitmer'a yetkisinin kısıtlanmasını talep eden bir dava açtı. Whitmer, Cumhuriyetçilerin kararının ardından acil durumun henüz geçmediğine dair bir kararname çıkarttı.

Polis eylemlerde sadece bir kişinin gözaltına alındığı söyledi.

Michigan Senatosu'nda azınlıkta olan Demokratların lideri protestoculara tepki gösterdi ve kapital çalışanlarını tehdit ettiklerini ifade etti. Azınlık lideri Jim Ananich, "Bu protesto evde kal emirleriyle alakalı değildi. Bu çoğu sosyal mesafeye uyanan ve maske takmayan bir grup insanın gamalı haç posterleri göstermek ve cinayet çağrısı yapmak için kullandığı bir fırsattı" dedi.

Michigan'ın Demokrat Valisi, özellikle salgın döneminde gösterdiği liderlik ile Demokrat Parti'nin en tanınan isimlerinden biri haline geldi. Whitmer'ın Joe Biden'ın başkan yardımcısı adayı olabileceği konuşuluyor.

ABD'nin çeşitli noktalarında birkaç haftadır sağcı gruplar tarafından işletmelerin tekrar açılması ve kısıtlamaların kaldırılması için eylemler düzenleniyor