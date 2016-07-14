T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisi kafasından vuran IŞİD'li gözaltına alınıp, serbest bırakılmış

Gaziantep'te bir polisin ağır yaralanmasına yol açan olayın faili H.Ç.'nin babası ve annesinin Suriye'de IŞİD saflarında yer aldığı ortaya çıktı

14 Temmuz 2016 21:56

Gaziantep'te saklandığı hücre evini araştıran Terörle Mücadele Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Gümüş'ü silahla ateş ederek ağır yaralayan 17 yaşındaki H.Ç.'nin 2 ay önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Polis memuru Hüseyin Gümüş'ü başından vuran ve Hatay'da yakalanan H.Ç ve ona yardım ettiği ileri sürülen ve adı öğrenilemeyen bir kişi de Gaziantep'te gözaltına alarak sorgulamak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Yakalandığı zaman üzerinde kimlik olmayan H.Ç.'nin kendisini 'Ahmet' adıyla tanıttığı ve yapılan aramada üzerinden 700 dolar para çıktığı öğrenildi.

 

İfadesinde tutarsız davranışlar sergiledi

 

H.Ç., yaşı küçük olduğu için uzman psikologlar nezaretinde alınan ifadesinde zaman zaman polis memurunu vurduğunu itiraf edip, kimi zaman ise inkar ettiği bildirildi. Tutarsız davranışlar sergilediği öğrenilen IŞİD üyesinin, sorgulaması sürüyor.

 

Anne ve babası IŞİD için savaşıyor

 

Polisin ay önce IŞİD'e yönelik yaptığı operasyonlarda H.Ç.'nin gözaltına alındıktan sonra ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı, dün meydana gelen olay sonrasında ise motosikletle olay yerinden uzaklaştığı daha sonra bindiği bir taksi ile Hatay'a gittiği öğrenildi.

Olayın meydana geldiği ve IŞİD'in hücre evi olarak kullanıldığı, IŞİD'e katılmak için gelenlerin kaldığı, şüphelinin babası Ömer ile annesinin de Suriye'de IŞİD saflarında yer aldığı belirlendi.

H.Ç. ile kendisine yardım ettiği için gözaltına alınan diğer şüpheli sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Saldırıda ağır yaralanan ve tedavisine özel hastanede devam edilen polis memuru Hüseyin Gümüş'ün ise hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.

ETİKETLER

gaziantepışidpolishüseyin gümüş

İlgili Haberler

Gaziantep'te polis vuran IŞİD'li Hatay'da yakalandı

Vurulan polis memuru Hüseyin Gümüş'ün durumunun ağır olduğu açıklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24