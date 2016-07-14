Polisi kafasından vuran IŞİD'li gözaltına alınıp, serbest bırakılmış

Gaziantep'te saklandığı hücre evini araştıran Terörle Mücadele Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Gümüş'ü silahla ateş ederek ağır yaralayan 17 yaşındaki H.Ç.'nin 2 ay önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Polis memuru Hüseyin Gümüş'ü başından vuran ve Hatay'da yakalanan H.Ç ve ona yardım ettiği ileri sürülen ve adı öğrenilemeyen bir kişi de Gaziantep'te gözaltına alarak sorgulamak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürdü.



Yakalandığı zaman üzerinde kimlik olmayan H.Ç.'nin kendisini 'Ahmet' adıyla tanıttığı ve yapılan aramada üzerinden 700 dolar para çıktığı öğrenildi.

İfadesinde tutarsız davranışlar sergiledi

H.Ç., yaşı küçük olduğu için uzman psikologlar nezaretinde alınan ifadesinde zaman zaman polis memurunu vurduğunu itiraf edip, kimi zaman ise inkar ettiği bildirildi. Tutarsız davranışlar sergilediği öğrenilen IŞİD üyesinin, sorgulaması sürüyor.

Anne ve babası IŞİD için savaşıyor

Polisin ay önce IŞİD'e yönelik yaptığı operasyonlarda H.Ç.'nin gözaltına alındıktan sonra ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı, dün meydana gelen olay sonrasında ise motosikletle olay yerinden uzaklaştığı daha sonra bindiği bir taksi ile Hatay'a gittiği öğrenildi.



Olayın meydana geldiği ve IŞİD'in hücre evi olarak kullanıldığı, IŞİD'e katılmak için gelenlerin kaldığı, şüphelinin babası Ömer ile annesinin de Suriye'de IŞİD saflarında yer aldığı belirlendi.

H.Ç. ile kendisine yardım ettiği için gözaltına alınan diğer şüpheli sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.



Saldırıda ağır yaralanan ve tedavisine özel hastanede devam edilen polis memuru Hüseyin Gümüş'ün ise hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.