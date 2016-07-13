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Gaziantep'te polis vuran IŞİD'li Hatay'da yakalandı

Vurulan polis memuru Hüseyin Gümüş'ün durumunun ağır olduğu açıklandı

13 Temmuz 2016 23:55

Gaziantep’te, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Hüseyin Gümüş'ü vuran IŞİD üyesi H.Ç Hatay'da yakalandı. 

Öğle saatlerinde Üçoklar Mahallesi 47 nolu sokakta meydana geldi. TEM Şubesi’nde görev yapan sivil polis memuru Hüseyin Gümüş, IŞİD ile irtibatlı olduğu saptanan kişilerin kullandığı hücre evini takibe başladı.

Polis memuruna öğle saatlerinde, hücre evi olarak kullanılan müstakil evin bulunduğu sokakta sürdürdüğü takip sırasında, dışarı çıkan 17 yaşlarında adının H.Ç. olduğu ileri sürülen IŞİD’li tarafından, tabancayla 2 el ateş edildi.

Kurşunlardan biri polis memuru Gümüş’ün başına, diğeri de vücuduna isabet etti. Polis memuru ağır yaralanırken, saldırgan terörist ise iddiaya göre evin avlusundaki motosiklet ile kaçtı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, ağır yaralı polis memurunu ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı polis memuru ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. 

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için kent genelinin yanı sıra gidebileceği çevre il ve ilçelerde güvenlik güçlerinin çalışması sonucunda Hatay’da polis ekiplerinin uygulaması sıradasında yakalandı.

IŞİD ile bağlantısı olduğu ileri sürülen H.Ç. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne getirildi. H.Ç.’nin emniyetteki sorgulaması devam ediyor.

 

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