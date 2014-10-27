'Polise ve bana yaptığınız namussuzluktan utanmadınız mı?'

CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyon Üyesi Mahmut Tanal, Üsküdar Validebağ Korusu'nda mahalle halkına destek olmak için bölgeye gitti. Alana girmek isteyen Tanal ile kadın bir polis arasında yaşanan diyalog sırasında çekilen bir fotoğraf karesi, hükümete yakın bazı medya ve AKP'ye yakın sosyal medya kullanıcıları tarafından çarpıtıldı. Yandaş medya yaşanan tartışmayı "CHP'li Tanal'dan kadın polise şiddet" ve "Kadın polisi kapıya sıkıştırdı: Bu nasıl vekil" başlığı verdi.Ancak görüntülere ilişkin video izlenildiğinde olayın aslı ortaya çıktı. Tanal yapılan çarpıtma haberlere kişisel Twitter hesabından tepki gösterdi.

Tanal, Üsküdar Validebağ Korusu yanındaki cami inşaatına tepki gösteren mahalle halkına destek olmak için bölgeye geldi. Cami inşaatı alanında basın açıklaması yapmak isteyen Tanal'a görevli bir kadın polis engel olmaya çalıştı. Bir süre kadın polisle tartışan Tanal, bölgedeki bir çevik kuvvet komiser yardımcısının araya girmesiyle içeri alınarak basın açıklaması yaptı.

‘İçeri girip de yapılacak bir şey yok’

Bu sırada bir kadın polis, Mahmut Tanal'ın önüne geçerek, "Açıklamanızı burada da yapabilirsiniz efendim. İçeri girip de yapılacak bir şey yok" şeklinde sözleriyle girişini engelledi. Bunun üzerine polisle tartışmaya başlayan Tanal, Milletvekili kartını göstererek tekrar içeri girmeye çalıştı; fakat kadın polis tarafından yine durduruldu. Daha sonra bir çevik kuvvet komiser yardımcısının araya girmesiyle inşaat alanına alınan Mahmut Tanal, basın mensuplarının da yanına gelmesini istedi.

‘Zaten gündüz yeterince çekim yapmışlar'

Bu istek üzerine kadın polis tekrar devreye girdi ve Tanal'a, basın mensuplarının inşaat alanına girmesine kendisinin izin vermeyeceğini şu şekilde dile getirdi:

"Onlara zarar gelmesin diye alamayacağız. Kameramanlar buradan çeksin. Zaten gündüz yeterince çekim yapmışlar sayın vekilim. Onların sağlığı açısından, zarar gelmemesi açısından ben onları içeri alamam. Ondan sonra diyecek ki, 'Ayağım burkuldu; bacağım kırıldı' falan sıkıntı yaşarız. Gelmesinler efendim. Başlarına bir iş gelirse, biz bunun vebalini ödeyemeyiz"

Tanal, kadın polisi bir türlü ikna edemedi; ama basın mensuplarıyla arasındaki bariyere rağmen açıklamasını yaptı.

Yandaş medya olayı çarpıttı

Yandaş medya 'CHP'li Tanal'dan kadın polise şiddet' diye verdiği haberin DHA'nın servis ettiği görüntülerle çarpıtma olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde Tanal'ın milletvekili kimliğini göstermesine rağmen kadın polis memurunun geçişine engel olduğu görülüyor.

Mahmut Tanal tepki gösterdi

Tanal, kendisi hakkında yandaş medya ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen sosyal medya kullanıcıları tarafından yürütülen karalama kampanyasına tepki gösterdi. Validebağ Korusu'nun önünde kadın polisle tartışırken çekilen fotoğrafın çarpıtıldığını ve kendisine iftiralar atıldığını belirten Tanal, “Namusu ve edebi ile görev yapan o cesur yürekli Cumhuriyetin kadını olan polise ve bana yaptığınız namussuzluktan utanmadınız mı?” dedi. Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Mahmut Tanal, atılan iftiraların hesabını soracağını belirtti. Şu ifadeleri kullandı: “Hayatımda bilerek ve isteyerek hiç kimseye maddi ve manevi bir zarar vermedim. Bazı kendi bilmez haysiyetsizler, beni yıpratmak için tweet atıyor. Yalan ve iftira atanların hepsi yargı önünde hesap verecek. Bunlara yargı önünde hesap soracağım. Bu namussuzluğu yapanlar hesap verecek. Namusu ile edebi ile görev yapan o cesur yürekli Cumhuriyetin kadını olan polise ve bana yaptığınız namussuzluktan utanmadınız mı?"