'Polise saldırı' iddiasıyla öldürülen Yılmaz Öztürk'e ilişkin görüntüler ortaya çıktı; saldırı bulgusu yok!

İstanbul Küçükarmutlu’da, geçen 20 Şubat’ta ‘polis merkezine saldırı’ iddiasıyla polis tarafından ateş açılarak öldürülen Yılmaz Öztürk’le ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı. İddianameye giren görüntülere göre Öztürk’ün çevresinde patlayıcı attığına ilişkin bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

20 yaşındaki Yılmaz Öztürk, Fatih Sultan Mehmet Polis Merkezi’ne patlayıcı ile saldırıda bulunulduğu ve şüpheliler arasında olduğu iddiasıyla arkasından vurulmuştu. Polis Y.H. hakkında 12-16 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, Öztürk’ün sakin şekilde evine yürüdüğü, üzerinden silah veya patlayıcı çıkmadığı, suç kaydının olmadığı anlatılmıştı. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, dava dosyasına giren polis merkezi ve polis araçlarının kamera görüntülerine göre olay günü saat 19.14’te Park Sokak içinden polis merkesinin olduğu yöne doğru havaifişek atılıyor.

Polis de biber gazıyla karşılık veriyor. Saat 22.51 ve 22.53’te iki kez havaifişek atılıyor. Saat 22.56’da sokakta beyaz ayakkabılı bir kişi koşarak ilerliyor. Başka kişi koşarak aracın önünden sola gidiyor. İddianamede bu kişinin Öztük olmadığı belirtiliyor. Saat 23.00’te Öztürk’ün yerde yattığı görülüyor. Görüntülere göre Öztürk’ün çevresinde patlayıcı attığına ilişkin bir bulguya rastlanmıyor.