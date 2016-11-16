Polise "Pislik cezamı kes gönder" diyen sürücüye adli para cezası

Erzurum'da polise "Pislik cezamı kes gönder" diye bağıran sürücü, 3 bin 500 Lira adli para cezasına çarptırıldı.

Polisin şikâyeti üzerine Erzurum Cumhuriyet Bassavcılığı tarafından hazırlanan iddianamade, tartışma geçtiğimiz Mayıs ayında Aşağı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre direksiyon başında telefonla konuşan sürücü M.E.yi durdurarak uyaran polis memuruna "Pislik, cezamı kes gönder" diyerek hakaret etti.

"Ne konuştuğumu bilmiyordum"

Polis memurunun şikayetçi olması üzerine Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Tutuksuz yargılandığı mahkemede telefonla konuşmadığını öne süren M.E, 'Sinirlendim, tartışma anında ne konuştuğumu bilmiyorum' dedi.

Mahkeme görevi başındaki polis memuruna hakaret eden M.E.'yi hakaret ettiği gerekçesiyle 2,5 ay hapis cezası vererek günlüğü 20 TL'den 3 bin 500 TL adli para cezasına çevirdi.