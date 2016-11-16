T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Polise "Pislik cezamı kes gönder" diyen sürücüye adli para cezası

Polis memurunun şikâyetçi olması üzerine sürücüye 2 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı

16 Kasım 2016 12:55

Erzurum'da polise "Pislik cezamı kes gönder" diye bağıran sürücü, 3 bin 500 Lira adli para cezasına çarptırıldı.

Polisin şikâyeti üzerine Erzurum Cumhuriyet Bassavcılığı tarafından hazırlanan iddianamade, tartışma geçtiğimiz Mayıs ayında Aşağı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre direksiyon başında telefonla konuşan sürücü M.E.yi durdurarak uyaran polis memuruna "Pislik, cezamı kes gönder" diyerek hakaret etti.

 

"Ne konuştuğumu bilmiyordum"

 

Polis memurunun şikayetçi olması üzerine Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Tutuksuz yargılandığı mahkemede telefonla konuşmadığını öne süren M.E, 'Sinirlendim, tartışma anında ne konuştuğumu bilmiyorum' dedi.

Mahkeme görevi başındaki polis memuruna hakaret eden M.E.'yi hakaret ettiği gerekçesiyle 2,5 ay hapis cezası vererek günlüğü 20 TL'den 3 bin 500 TL adli para cezasına çevirdi.

 

ETİKETLER

Trafik polisicezamı kes gönderceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24