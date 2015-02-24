Polise 48 saat gözaltı yetkisi veren madde Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda 'İç Güvenlik Paketi' olarak bilinen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri 18,5 saat sürdü. Gergin geçen görüşmelerin sonunda içinde polise 48 saate kadar gözaltı yetkisi veren maddesinin de bulunduğu toplam 6 madde Meclis'ten geçti.

TBMM Genel Kurulunda devam eden İç Güvenlik Paketi görüşmelerinin sabah saatlerine kadar uzaması, muhalefet milletvekillerini kızdırdı. Sabah grup toplantısı olduğu için Genel Kurulun kapatılması gerektiğini belirten MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başkanlık Divanı önünde Başkanvekili Sadık Yakut ile tartıştı. Oktay Vural, MHP’li milletvekillerini de yanına çağırınca Başkanlık Divanı önü biranda kalabalıklaştı. Başkanvekili Sadık Yakut, grup başkanvekillerini odasına çağırarak oturuma ara verdi. Oturuma verilen arada MHP’li ve AK Partili milletvekilleri birbirleri ile tartıştı.

Aranın ardından görevi Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı oturumu açarken, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, aynı talebi Bahçekapılı’ya da iletti. Başkanlık Divanı önüne giden Vural, MHP’li milletvekillerini de Başkanlık Divanı önüne çağırınca, aynı kalabalık yine divan önünde toplandı. Bahçekapılı, Başkanlık Divanı önünde toplanan kalabalığa rağmen oturumu devam ettirdi. Oktay Vural ve MHP’li milletvekilleri Başkanlık Divanı duvarına vurarak divanın çalışmasını engellemeye çalıştı. MHP’lilerin çıkarttığı gürültüye HDP’li ve CHP’li milletvekilleri de sıralara vurarak destek oldu. MHP’li milletvekilleri “İç tüzük uygula” sloganı attı.

AK Partili Katip Üye Mine Lök Beyaz ile MHP’li milletvekilleri arasında yaşanan tartışmada su bardağı havaya atılırken, Katip Üye Beyaz’ı MHP’li milletvekillerinden kurtarmaya çalışan Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, MHP’li milletvekilleri ile tartıştı. Bahçekapılı, “Elime vuruyorlar” diye bağırırken, araya AK Partili kadın milletvekilleri girdi. Bahçekapılı oturuma ara verirken, MHP’li ve AK Partili milletvekilleri arasında itiş kakış yaşandı. Araya giren grup başkanvekilleri tartışmanın büyümesini engelledi. Oturumu tekrar açan Bahçekapılı “Kadına karşı şiddete hayır” dedikten sonra Genel Kurul çalışmasına devam etti.

Genel Kurul'da gerginlik, mikrofon kırıldı

TBMM Genel Kurulu'nda İç Güvenlik Paketi'nin görüşmeleri sırasında kendilerinin verdiği önergenin okunmadığını iddia eden HDP Mardin Milletvekili Adil Zozani, katip üyenin mikrofonunu eliyle vurarak kırdı.

TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz Salı gününden bu yana, tartışma ve kavgalarla süren İç Güvenlik paketi görüşmelerine bugün devam edildi. Genel Kurulda HDP'li milletvekilleri verdikleri önergelerin okunmadığını belirterek başkanlık divanına geldi ve TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'a tepki gösterdi. Bu sırada Yakut, Katip üye Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'e diğer önergeyi okumasını istedi. Özçelik okumaya başlayınca da gerginlik yaşandı ve Zozani, Özçelik'in önündeki mikrofona vurdu. Bunun üzerine mikrofon kırıldı. Zozani'yi arkadaşları uzaklaştırırken, mikrofonun kırıldığını belirten TBMM Başkanvekili Sadık Yakut birleşime 10 dakika ara verdi. Arada göreviler, kırılan mikrofonu onarmaya çalıştı.

‘Mikrofonu sana yedireceğim’

TBMM Genel Kurulu'nda kırılan mikrofonun onarılmasının ardından söz alan HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani, Katip üye Bayram Özçelik'in kırılan o mikrofonla kendilerine saldırdığını iddia etti.

Bu sözlere AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel tepki göstererirken, "Yalan söylüyorsun" diye çıkıştı. Bunun üzerine ses tonunu yükselten Zozani, “Recep Bey görüntüyü beraber inceleyeceğiz. Eğer Bayram Özçelik mikrofonuyla önce bize vurmaya yeltenmişse, yalanınla birlikte mikrofonu da sana yedireceğim. Bunu unutma. Bu saldırgan tutumunuzdan vazgeçin" dedi. Bu sözlere AK Partili milletvekilleri tepki gösterdi.

Milletvekilleri çocuklarıyla helalleşiyor

TBMM Genel Kurulu'nda grup önerileri görüşmelerinde genel kurulun çalışma koşuları da tartışıldı. Genel kurulda çıkan olaylara değinen HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, “Milletvekilleri çocuklarıyla helalleşerek geliyor. Boğa gibi saldırıyor iktidar" dedi.

‘Angarya yasaktır’

İç Güvenlik Paketi görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulunda, çalışma saatlerinin uzamasından şikayetçi olan HDP’li ve CHP’li milletvekilleri de, durumu protesto etmek için “Angarya yasaktır Anayasa M. 18” yazılı dövizler açtı. İlk olarak HDP’li milletvekilleri dövizleri gösterirken, daha sonra CHP’li milletvekilleri de HDP’lilere katıldı. HDP’li Adil Zozani, elinde bulunan dövizi Meclis Başkanvekili Sadık Yakut’a verirken, Başkanvekili Sadık Yakut, dövizi buruşturarak kürsünün altına koydu.

AK Partili vekiller düşüyordu

Meclis'te görüşmeler sırasında yaşanan tartışmada çok sayıda AK Parti Milletvekili başkanlık divanı önüne geldi. AK Parti milletvekilleri ile MHP milletvekilleri arasında burada itişmeler yaşandı. Bu sırada dengesini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'i, geçtiğimiz hafta çıkan arbedede CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün'ün düştüğü stenografların bulunduğu yerdeki merdivenlere düşmekten AK Parti ve MHP milletvekilleri kurtardı.

Bahçekapılı: Kadına şiddete hayır

Birleşimi tekrar açan TBMM başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, 'kadına şiddete hayır' dedi ve eline tartışmalar sırasında darbe aldığını söyledi.

Ağzını bantladı

HDP Bitlis Hüsamettin Zenderlioğlu ve Muş Milletvekili Demir Çelik ise, kürsüdeki konuşmaları esnasında ağızlarını siyah bantla kapatarak protesto etti. Zenderlioğlu ve Çelik, konuşma süreleri olan 5 dakika boyunca eylemi sürdürdü.

Spor yaptı

MHP’li Özcan Yeniçeri de dinlenmek yerine kollarını sağa sola kaldırarak Genel Kurulda sabah sporu yaptı. Sporunu bir süre sürdüren Yeniçeri, objektiflere renkli görüntüler verdi.

18.5 saat sürdü, 6 madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "İç Güvenlik Paketi" olarak bilinen Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri 18,5 saat sürdü. Genel Kurul dün saat 14.00'de TBMM Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplandı. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın Şah Fırat operasyonu hakkında bilgi sunumu ile başlayan birleşim grup önerileri, usul tartışmaları ve sataşma nedeniyle söz almalarla 19.30'a kadar devam etti. Ardından tasarının görüşmelerine geçildi.

İşte kabul edilen o maddeler

Genel Kurul'da kabul edilen 6 maddeye göre sentetik uyuşturucu maddelere yönelik cezai yaptırımın daha caydırıcı hale getirilmesi için, "sentetik kannabinoidler (bonzai) ve türevi uyuşturucu maddeler" de TCK kapsamına alınıyor. Bu maddelerin imali ve satışına yönelik ceza yarı oranında artırılıyor.

Uyuşturucu satışı cezasının okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, halinde verilecek ceza yarı oranında daha artırılıyor.

Okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesislerle bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel ve işaretlerle belirlenen sınırlarına 200 metreden yakın mesafe içindeki açık yerlerde uyuşturucu bulunduran, kullanan ve satın alanların cezaları yarı oranında artırılacak. Böylece, 200 metrede uyuşturucu kullanan veya bulunduranlara 7,5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Polise 48 saate kadar gözaltı yetkisi

Toplumda infial yaratan; öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kaçakçılık, fuhuş, hırsızlık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti gibi suçlarda, suçüstü halleriyle sınırlı olmak kaydıyla kişi hakkında, mülki amirlerce belirlenecek kolluk amirlerince 24 saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda 48 saate kadar gözaltına alma kararı verilebilecek.

Molotofla katılanlar tutuklanabilecek

Gözaltına alınan kişi en geç 48 saat, toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün içinde hakim önüne çıkarılacak. Toplantı ve gösteri yürüyüşüne yasaklanan silahlar, molotof kokteyli, demir bilye ve sapan taşıyarak katılanlar tutuklanabilecek.

Vali emir verebilecek

Vali, lüzumu halinde, kolluk amir ve memurlarına suç faillerinin bulunması için gereken emirleri verebilecek. Vali, kamu düzenini ve güvenliğini, kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla aldığı önlem ve kararların uygulanması için adli kuruluşlar ile yardım isteyebileceğine dair hükmü saklı kalmak kaydıyla askeri kuruluşlar dışında, mahalli idareler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve gereçlerinden yararlanabilecek, personeline görev verebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, valinin bu konudaki emir ve talimatlarını yerine getirecek; aksi takdirde vali, emir ve talimatlarını kolluk aracılığıyla uygulayacak. Bunların yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi nedeniyle oluşan kamu zararı ile gerçek ve tüzel kişilerin devlet tarafından karşılanan zararları, ilgili idarece genel hükümlere göre sorumlu kamu görevlilerinden tazmin edilecek.

Valilerin bu yetkileri ilçelerde kaymakamlar tarafından kullanılabilecek. Kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların başgöstermesi halinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.