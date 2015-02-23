İç Güvenlik Paketi'nde bundan sonra ne olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Cumartesi gecesi muhalefet vekillerinin protestolarına rağmen ilk 10 maddesi kabul edilen İç Güvenlik Paketi'nin görüşmelerine Pazar günü ara verildi.

Genel Kurulu, Pazar günü 'aç-kapa' yapılarak bir anlamda tatil edildi. Bu uygulama, 'Bir uzlaşı arayışı mı var?' sorusunu gündeme getirdi.

Hükümet tarafı muhalefet partilerinden somut öneriler beklediklerini söylerken, muhalefet partileri ise yaptıkları önerilerin dikkate alınmadığını söylüyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Cumartesi gecesi tasarının 4. maddesinin kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'daki İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya her partiden birer temsilcinin katılımıyla Pazar günü gündüz saatlerinde uzlaşı sağlanması için toplantı çağrısı yapmıştı. Ancak Bakan Ala, çağrısına yanıt vermemişti.

Elitaş: Makul, somut öneri bekliyoruz

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Cuma ve Cumartesi günü bir uzlaşı çağrısı yaptığını söyleyerek, "Görüşülmüş olan maddeler de dahil olmak üzere konuyla ilgili elle tutar, samimi önergeleriniz varsa hala bekliyorum dedim. Dün gece yaptığımız anlaşma, 10. maddeyi bitirip öğlene kadar muhalefetin konuyla ilgili önergelerini vermeleri ve bizim de bunu bakanlık yetkililerine iletip teknik bir inceleme yaptıktan sonra tüm partilerden birer milletvekilinin oluşturacağı komisyonda bunların istişare edilmesiydi” dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in de muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri ile görüştüğünü anlatan Elitaş, "Sayın Çiçek, bizim isteklerimizi muhalefet grup başkanvekillerine ilettiler. Hâlâ bekliyoruz. Makul, somut öneri bekliyoruz. Otururuz, konuşuruz, tartışırız. Ya biz onları ikna ederiz ya onlar bizi ikna eder. 15 gündür çağrıyı yapıyoruz. Bugün akşam saatlerine kadar bekleyeceğim" diye konuştu.

Buldan: Çağrıdan haberimiz yok

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan herhangi bir çağrıdan haberdar olmadığını söyledi ve "Elitaş'ın söylediği hiçbir şey doğru değil zaten" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de AKP'den kendilerine şu ana kadar resmi bir teklifin ulaşmadığını belirtti. Buna rağmen Gök, Cemil Çiçek'in aradığını doğruladı ve Çiçek'in, 'AKP ve hükümete de söyleyeceğini, bu konuda bir çalışmanın yapılması hususunda ricaları olduğunu' aktardı.

Ancak Gök, "AKP grubunun bu konuda samimi iradesini görmüyoruz. Samimi irade tasarının öncelikle komisyona geri çekilmesidir" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu da parti olarak öneri götürmedikleri suçlamasının doğru olmadığını aktardı. Maddeler arasında Anayasa'ya aykırı olanları belirttiklerini kaydeden Halaçoğlu, "Önerilerimiz sunduk ama komisyonda da dinlemediler ve tasarıyı geçirdiler" dedi.

Peki, muhalefetin bundan sonraki tavrı ne olacak?

HDP: Direnmeye devam

CHP ve MHP'nin nasıl davranacağını bilmediğini ifade eden HDP Grup Başkanvekili Buldan, kendilerinin parti olarak bu yasanın çıkmasını istemediklerini, "direnmeye" devam edeceklerini söyledi.

Partilerine mensup tüm milletvekillerine "acil" toplantı çağrısı yaptıklarını bildiren Buldan, 23 Şubat Pazartesi günü sabah toplanacaklarını ve yeni engelleme yöntemleri geliştirmeye çalışacaklarını aktardı.

CHP Grup Başkanvekili Gök ve MHP Grup Başkanvekili Halaçoğlu da parti olarak "etkili muhalefetlerine" devam edeceklerini ifade etti.

Tasarıdaki bonzai benzeri maddelere karşı çıkmadıklarını aktaran Gök, "Ama birkaç madde uğruna insanların temel hak ve özgürlüklerini yok edecek diğer maddeleri görmezden gelemeyiz" diye konuştu.

Ertelemelerin nedeni 'AKP'li meclis başkanvekili' iddiası

İç Güvenlik Paketi'nin, 17 Şubat Salı günü Genel Kurul'a gelene kadar sürpriz bir kararla iki hafta görüşülmesinin ertelendiği biliniyor.

Ertelenen haftalarda oturumları yönetecek TBMM Başkanvekillikleri görevi muhalefetteydi. Paketin geldiği hafta ise iktidar partisi AKP'ye geçmişti. Meclis kulislerinde, ertelemeye ilişkin birçok iddianın yanı sıra bu da konuşuldu.

MHP'li Halaçoğlu da bu iddiaları anımsattı ve paketin meclise "İlk geleceği hafta Meral Akşener ve Güldal Mumcu görevliydi. Bu oldu bittiyi onlar yapmayacağı için (paketi) getirmediler,beklediler" dedi.

Ertelemeye ilişkin iddiaları kabul etmeyen AKP'li Elitaş ise "Öyle bir düşüncemiz yok" ifadesini kullandı.