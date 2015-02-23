Bülent Arınç: İç güvenlik paketi demokratikleşme adımıdır

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, 9 Mart tarihinde Bakarlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacağını söyledi.

Arınç, Bakanlar Kurulu'nda TBMM'de bazı maddeleri geçen İç Güvenlik Yasası'yla ilgili neler yapılabileceği konusunun görüşüldüğünü belirtti.

Bülent Arınç, İç Güvenlik Yasası'nda 3 partinin birleştiğini belirterek, "Avrupa Birliği ve uluslararası normlarına uygun bir düzenleme yapıyoruz. Gözaltında tutma süresi bile bazı AB ülkelerinde bizden daha fazladır. Suç işleyenlerin teşhisini zorlayacak tedbirleri ortadan kaldırmak istiyoruz. HDP açısından bu böyle olmayabilir. Çünkü Cizre'de Hakkari'de suç işlemeyi kendisine meslek edinmiş birtakım suç örgütleri var. Üzerlerine üniforma giymek, yüzlerine kapatmak suretiyle, sokaktaki insanı katletmeye yönelmiş, ortaya hendekler kazarak, evleri taramak suretiyle, insanların can güvenliğini yok eden eylemcilere karşı biz her şeyi söyleyebiliriz.

Birbirleriyle aralarında organik bağ bulunan bu unsurların, getirdiğimiz tedbirlere karşı çıkmaktan başka yolları yoktu. Onlar şiddet yapacak, onlar eylem yapacak, onlar insanları ölüm tehlikesi altında bulundurabilecekler ki, kendi ideojileri yaşasın.

Herkes İç Güvenlik Paketi'nin içerisinde ne olduğunu biliyor. Bunun Komisyonda bile görüşülmesi sadece üç gün sürmüştür. Şimdi TBMM'de, ne garip bir koalisyon ki üç parti, birbiriyle hiç uyuşamayacağını, birbiriyle siyasi kararlar alamayacağını düşündüğümüz üç siyasi parti Meclis'te hiç akla gelmedik, İç Tüzük ile yakından uzaktan ilgisi olmayan birtakım hakaretler, eylemler, bağırmalar, yüzlerini kapatmalar, masaları yumruklamalar, birbirlerini ittirmeler... Bütün bunlarla İç Güvenlik Paketi'nin ve bağlı konuların görüşülmesini engellemeye çalışıyorlar

Nasıl olur da MHP, Sayın Bahçeli, partisinin adeta HDP gibi bu kanunu çıkarmamak uğruna yaptıklarına nasıl katlanabilir, nasıl destekleyebilir ve Parlamento'nun kilitlenmesine nasıl müsaade edebilir? Sayın Bahçeli ülkücüleri bile sokağa çıkmaktan men ediyor ki insanlar birbirlerine karşı bir eylem yapıp can ve mal kaybı olmasın diye. Bizim tanıdığımız ve yıllardan beri kendisine saygı duyduğumuz bir insan, Türkiye'nin huzur ve asayişi konusunda hepimizden daha itinalı bulduğumuz bir insan, HDP veya CHP ile nasıl işbirliği yapabilir, bunu anlamak mümkün değil. Bir anamuhalefet partisi, sokak eylemlerine nasıl arka çıkabilir."