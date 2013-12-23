Polis telsizinden 'yalan oldu' şarkısı dinlettiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis telsizlerinden bu gece yayılan “Yalan Oldu” şarkısı, şaşkınlığa neden oldu. Tekno müzik ve arabesk türü şarkıların çalındığı polis telsizini işgal edenlerin kim olduğu henüz bilinmiyor.Emniyete ait telsiz rolesinin frekansına giren kimliği belirsiz kişiler, polis telsizinden tekno müzik ve arabesk şarkı dinletti.

Alişan'dan yalan oldu şarkısı

Emniyet, telsize girip şarkı anonsu dinleten kişilerin polis olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattı. Gece saatlerinde polisler arasında iletişimin sağlandığı telsiz frekansından yayılan parçalardan birinde, sanatçı Alişan’ın “Yalan Oldu” adlı parçası dikkat çekti. Şarkı aralıklarla 4 dakika boyunca emniyet frekansını meşgul etti.

Uyarı yapıldı, dinleten polis mi araştırılıyor

Değişik ilçe kanallarına girilerek pop ve arabesk şarkılar dinletilmesi üzerine, emniyetin kontrol merkezinden uyarı anonsu yapıldı. Telsize nereden sarkma olduğu, olayı gerçekleştirenlerin polis olup olmadığı araştırılırken, olayın tespiti için çalışma yapan polis, şu ana kadar bir faile ulaşamadı.

İşte polis telsizinden yayınlanan "yalan oldu" şarkısı: