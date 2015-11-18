Polis tarafından evi aranan Le Pen: Teröristleri yakalamak için yeterli polis yok ama evimi aramak için var!

Fransız polisi, hakkında “kara para aklamak ve vergi kaçakçılığı suçlaması” çerçevesinde başlatılan soruşturma çerçevesinde aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin (FN) Onursal Başkanı Jean-Marie Le Pen'in evinde arama yaptı. Fransız polisi, Le Pen'in evini bu ay başında bir kez daha aramıştı.

Polisin, evinde arama yapmasına tepki gösteren Le Pen yaptığı yazılı açıklamada, “Teröristleri yakalamak için yeterli polis yok ancak, Le Pen'in evini aramak için yeterli polis var” ifadesini kullandı. Le Pen, vergi kaçırdığı yolundaki iddiaların asılsız olduğunu iddia etti ve aramanın usulsüz bir şekilde gerçekleştiğini ileri sürdü.

Le Pen hakkında haziran ayında savcılığın başlattığı soruşturmada İngiliz toprağı olan Virgin Adaları'nda, Le Pen'in kişisel asistanı tarafından yönetilen Cenevre'deki hesapla bağlantılı başka bir hesap olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Soruşturmaya yakın kaynaklara göre, Virgin Adaları'ndaki hesap geçen yıl kapatılarak, hesaptaki varlıklar Bahama'da başka bir hesaba aktarıldı.



Basına yansıyan bilgilere göre Le Pen'in asistanı tarafından yönetilen Cenevre'deki hesapta 2 milyon avrodan fazla para ve altın bulunuyor.