Le Pen kurucusu olduğu partiden ihraç edildi

Fransa'da Jean-Marie Le Pen, kurucusu ve onursal başkanı olduğu aşırı sağcı Ulusal Parti'den (FN) ihraç edildi.

Parti lideri kızı Marine Le Pen'le yaşadığı gerginlik nedeniyle ihraç edilen baba Le Pen, alınan kararı "onur kırıcı" olarak değerlendirdi.

FN tarafından yapılan yazılı açıklamada, partinin Paris yakınlarında bulunan Nanterre'deki merkezinde, Le Pen'in partiden ihracına karar verildiği duyuruldu.

Kararın, Le Pen'in parti lideri kızı Marine Le Pen ve parti yönetimiyle yaşadığı sorunlar sonucunda alındığına dikkat çekildi.

Baba Le Pen: Onur kırıcı

Fransız televizyon kanalı İtele'ye konuşan Jean-Marie Le Pen, kararın parti lideri kızı Marine Le Pen tarafından alındığına emin olduğunu dile getirerek, karara yargıda itirazda bulunacağını söyledi.

Baba Le Pen, karar hakkında "onur kırıcı" yorumunda bulunurken "Ben bir babayım, eğer size çok yakınınızdan birisi haksızlık yapıyorsa bunu kabul etmek daha da zorlaşıyor. Öz kızım tarafımdan kurulan tuzağa kurban gittim" ifadelerini kullandı.

Parti yönetimi ise kararın duygusal olmadığını vurgulayarak, Le Pen'in ısrarla provokasyonlarına devam ettiği için partiden ihracına karar verildiğini savundu.

FN Genel Başkan Yardımcısı Florian Philippot, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Le Pen'in son zamanlardaki açıklamaları ve eylemleriyle partiye zarar verdiği, politik olarak tek çözümün, partiden ihracı olduğunu ifade etti.

Başka seçenek kalmadı



FN Lideri Marie Le Pen ise yine Fransız basınına, babasının bir süredir ısrarla yaptığı hatalar nedeniyle böyle bir karar almak dışında hiçbir seçeneklerinin kalmadığını açıkladı.

FN Lideri Le Pen'in disiplin kurulundaki oylamaya ve toplantıya katılmadığı belirtildi.



Bardak 1 Mayıs'ta taştı



Yahudiler hakkındaki söylemleriyle kızını uzun süredir rahatsız eden baba Le Pen, nisan ayında İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi rejiminin kurduğu gaz odalarına ilişkin "tarihte yalnızca bir ayrıntıdan ibaret" ifadelerini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.

Açıklamalarının ardından parti içinde tartışmalara neden olan baba Le Pen, 1 Mayıs'ta düzenlenen Jeanne D'Arc'ı anma gününe davetli olmamasına rağmen katılmış ve etkinlikte kızı konuşma yaparken sahneye çıkarak kısa bir süre partilileri selamlamıştı. Fransız basınında "Marine'in büyük gününü babası mahvetti" yorumları yapılmış ve olay, baba ile kız arasındaki krizde bardağı taşıran son damla olmuştu.

Parti disiplin kurulu kızıyla bir süredir arasının açık olduğu bilinen baba Le Pen'in parti üyeliğinin askıya alınmasına karar vermiş, Onursal Başkanlığının iptal edilmesi için de olağanüstü kongre düzenlemişti.

Olağanüstü kongrede, 20 Haziran-10 Temmuz arasında 51 bin delege, posta yoluyla Le Pen'in Onursal Başkanlığının iptal edilip edilmemesiyle ilgili oy kullanmıştı. Ancak Fransız mahkemesi, Le Pen'in kendisini delegeler önünde savunamayacak durumda olması gerekçesiyle posta yoluyla yapılan oylamayı iptal etmişti.

Partinin Le Pen hakkında verdiği parti üyeliğinin askıya alınması kararını da mahkemece bozulmuştu. Parti yönetimi de iptal edilen kararlardan sonra disiplin kurulunu olağanüstü şekilde toplanmış ve FN Onursal Başkanı ve Kurucu Lideri Jean-Marie Le Pen'in partiden ihracına karar vermişti.

FN'yi 1972'de kuran ve 2011'e kadar başkan olarak göreve devam eden baba Le Pen'in ilerleyen günlerde ihraç kararını yargıya taşıması bekleniyor.