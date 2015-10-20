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Dünya

Aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Le Pen, ayrımcılık ve nefreti kışkırtma suçlamalarıyla mahkeme önünde

"Yerel seçimlere bir ay kaldı ve davaya konu olan olay 5 yıl önce yaşandı"

20 Ekim 2015 22:04

Fransa'da aşırı sağ parti Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, Müslümanların sokakta namaz kılmasını Nazi istilasına benzeten ifadeleri nedeniyle bugün mahkemeye çıktı. Lyon'da görülen duruşmada Le Pen, bir gruba dini nedeniyle ayrımcılık, şiddet veya nefreti kışkırtmakla suçlanıyor.

BBC Türkçe'deki habere göre, 2010 yılında Lyon'da yaptığı bir mitingde konuşan Le Pen, "Bazı insanlar 2. Dünya Savaşı'ndan ve işgalden konuşmaktan çok hoşlanıyor. O zaman işgalden konuşalım çünkü burada yaşanan şey tam da bu. Ortada tank ve asker yok ama yine de yaşanan bir işgal ve yükü de insanların üzerinde" ifadelerini kullanmıştı.

 

"Yerel seçimlere bir ay kaldı ve davaya konu olan olay 5 yıl önce yaşandı"

 

Fransa'daki Müslümanlar camilerin küçüklüğü sebebiyle sokakta namaz kılmaya başlamıştı. Siyasi itirazların ardından sokakta namaz kılınması Paris'te 2011'de yasaklandı.

Duruşmanın ardından basına konuşan Le Pen, ifade özgürlüğünü kullandığını, herhangi bir suç işlemediğini söyledi ve duruşmanın zamanını sorgulayarak "Yerel seçimlere bir ay kaldı ve davaya konu olan olay 5 yıl önce yaşandı" dedi. 

Fransız Müslüman İnanç Konseyi ise Le Pen'in açıklamalarının İslamofobik atmosferi beslediği yorumunu yaptı. Siyasetçinin suçlu bulunması halinde 1 yıla kadar hapis yatabileceği ve 45 bin euro (yaklaşık 150 bin TL) para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

 

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