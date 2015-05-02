Polis meydandan ayrılıyor, Taksim'de hayat normale dönüyor

Cumhuriyet Anıtı çevresi ile Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokaklardaki bariyerler, 20.30 sularında görevliler tarafından toplanmaya başlandı. Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlileri de İstiklal Caddesi ve meydanda çevre temizliği yaptı.

İl dışından gelen polisler, kendilerine tahsis edilen İETT otobüslerine binerek Taksim'den ayrılmaya başladı. Cumhuriyet Caddesi Alt Geçidi ile Sıraselviler Caddesi araç trafiğine açıldı. Geçici olarak durdurulan Hacıosman-Yenikapı metro seferleri de normale döndü.



Gün içinde kapalı olan restoran, mağaza ve kafelerin, Taksim'de hayatın normale dönmesi üzerine kepenklerini açarak hizmet vermeye başladığı gözlendi.



Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren park halinde bekleyen TOMA, ambulans ve itfaiye araçlarının bir bölümünün meydandan ayrıldığı görüldü.



Polisin Cumhuriyet Anıtı etrafında güvenlik önlemleri devam ediyor.