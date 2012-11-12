Polis sendikası kuruldu, ilk eylem 1 Mayıs'ta yapılacak!

Sendika kurma konusunda kararlı olan polisler, kuruluş dilekçelerinin Cuma günü kabul edilmemesi üzerine evraklarını Ankara Valiliği'ne kargo yoluyla gönderdiler. Dilekçeleri bugün işleme alınan Emniyet- Sen yöneticileri, 'resmen' kurulduklarını ilan ederken, Sözcü ilk eylemlerini de açıkladı. 1 Mayıs'ta biber gazı kullanmak yerine diğer sendikalarla birlikte Kızılay'da olacaklarını söyledi.

Aysel Alp'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Emniyet-Sen Kurucu Başkanı İrfan Çelik, 6 kurucu üye ve avukatlarının yanısıra Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK temsilcileri kargo görevlisi eşliğinde dilekçelerini Ankara Valiliği'ne vermeyi başardılar. Avukat Emrullah Aksakal, evrakların verilmesi itibariyle sendikanın resmen tüzel kişilik kazandığını savundu. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereği Ankara Valiliği'nin evrakları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göndermesi gerektiğini bildirdi. Evraklarda eksiklik olması durumunda bunun taraflarına bildirilmesi, eksikliklerin tamamlanmaması halinde ise sendikanın kapatılması için İş Mahkemesine başvurulması gerekeceğini söyledi.

Sendikanın resmen kurulduğu iddiasıyla Emniyet-Sen Basın Sözcüsü ile avukatlar basının karşısına geçti. Basın Sözcüsü Talip Karlıbel, Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'de 'ileri demokrasi' olduğunu söylediği bir dönemde, polis sendikası kurulmaması için bir neden olmadığını vurguladı. 253 bin polisin çalıştığı bir kurumda bunların sorunlarına çözüm arayacak hiçbir kurum olmadığına dikkat çekerken, ABD'de 2 milyon polis memuru olmasına karşın hakkında soruşturma açılan polis sayısının bin 500'ü geçmediğini; Türkiye'de ise 253 bin polis memurundan 15 binine soruşturma açıldığını vurguladı. Polisin intiharından, psikolojik sorunlarına; mesai saatlerinin uzunluğundan çalışma koşullarının zorluğuna kadar yığınla sorunu olduğunu belirten Karlıbel, sendikanın bu sorunlara çözüm bulmak için kurulduğunu anlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sendikayı durdurmak için yayınladığı genelgeyle Anayasal suç işlediğini savunan Karlıbel, polisin hem Anayasa hem de Türkiye'nin imza attığı uluslararası sözleşmeler gereği sendika kurabileceğini savundu. Verdikleri dilekçenin takipçisi olacaklarını belirten Karlıbel, Avrupa Polis Sendikaları Konfederasyonunun da kendilerini desteklediğini söyledi. 15 gün içinde bu konfederasyona üye olacaklarını, böylece hukuki süreçte onların da desteklerini alacaklarını bildirdi.

1 Mayıs'ta eylem

167 yıllık Emniyet Teşkilatının reforma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sözcü Karlıbel, 1 Ocak'tan beri görev başında şehit olan polis sayısının Avrupa'nın iki katı; yaralanan polis sayısının ise 3 katı olduğuna dikkat çekti. "Polis orantısız güç kullanıyor ama hangi koşullarda çalışıyor" diye soran Karlıbel, 253 bin çalışanın üvey evlat muamelesi gördüğünü, bu sorunları çözmeye talip olduklarını tekrarladı. "İstikrarlı bir emniyet teşkilatı ülkenin huzuru, demektir" diyen Karlıbel, "Umarım 1 Mayıs'ta biber gazı kullanmak yerine, biz de Kızılay'da olacağız, diğer sendikalarla birlikte yürüyeceğiz" dedi.

15 senede 700 polisin intihar ettiğini, 2 bin 500'ünün de intihara teşebbüs ettiğini vurgulayan Karlıbel, yapılan bir araştırmaya göre 15-20 bin polisin intihar aşamasında olduğunu açıkladı. Çalışma sürelerinin AB ortalamasının yüzde 30-40 üzerinde olduğunu kaydeden Karlıbel, 12 saati aşan çalışma sürelerine karşın emekli polislerin yoksulluk sınırında; şehit ve gazi polislerin ise açlık sınırında yaşadıklarına dikkat çekti.

Karlıbel, İsveç'te 103 yıl, İngiltere'de 101 yıl, Fransa'da 99 yıl önce polislerin sendika kurduklarını vurguladı.