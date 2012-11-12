Polislerin sendikası Emniyet-Sen kuruldu

Polis sendikası Emniyet-Sen resmen kuruldu.

Ankara Valiliği, polislerin cuma günü (9 Kasım 2012) yaptığı başvuruyu reddetmesinin ardından, bugün yapılan başvuruyu kabul etti. Valiliğin polislerin dilekçesini kabul etmesiyle Emniyet-Sen resmen kurulmuş oldu.

Emniyet-Sen'in kurulması için Başkan İrfan Çelik, 6 kurucu polis memuru, avukatları, basın sözcüsü ile Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK'in temsilcileri eşliğinde Ankara Valiliği'ne başvurdu.

hurriyet.com.tr'den Aysel Alp'ın haberine göre; Emniyet-Sen Basın Sözcüsü Abdurrahman Yılmaz, dilekçenin verilmesiyle birlikte sendikanın 'resmen' kurulmuş olduğuna dikkat çekti. Saat 09.30 itibariyle sendikanın tüzel kişilik kazandığını belirten Yılmaz, "Sendika artık kurulmuş oldu. Ankara Valiliği'nin bunu iptal ettirebilmesi için İş Mahkemesi'ne başvurması gerekiyor. Ancak biz mahkemenin bunu kabul edeceğini düşünmüyoruz. Çünkü hem Anayasa hem de ILO ve Türkiye'nin imzası olan diğer uluslararası anlaşmalar gereği polisin sendika kurmasının önünde hiçbir engel yok" dedi.

Yılmaz, sendika kuruluşunun 1 yıldır gündemde olmasına karşın bugüne kadar kendilerini ne Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ne de İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin aradığını belirterek, "Bizi çağırıp, soran olmadı. Beş dakika randevu verip, siz ne istiyorsunuz, hangi sıkıntınız var ki sendika kurmak istiyorsunuz, diyen olmadı. Bizi yok, kabul ettiler" dedi.



Yılmaz, İsveç'te 103 yıl, İngiltere'de 101 yıl, Fransa'da 99 yıl önce polislerin sendika kurduklarına dikkat çekerek, "Biz Avrupa'nın 100 yıl mı gerisindeyiz" diye sordu. Polisin, öğrenci, memur, taksiciler, gazeteciler kısacası halk tarafından sevilmediğini ifade eden Yılmaz, sendikanın bu sorunu aşmak için bir köprü oluşturabileceğine dikkat çekti.



Avukat Aksakal: Vali Yardımcısı evrakları aldı



Emniyet-Sen Avukatı Emrullah Aksakal, polis sendikasının kuruluşuna dair dilekçenin Cuma günü kabul edilmemesi üzerine kargo yoluyla başvuruda bulunduklarını söyledi. Bugün de kargo görevlisinin evrakları, kurucularla birlikte Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK temsilcilerinin eşliğinde Ankara Valiliği'ne teslim ettiğini anlattı.

Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Tatsız'ın bizzat evrakları aldığını ve İl Emniyet Müdür Yardımcısını çağırarak, incelenmesi için evrakları teslim ettiğini aktardı.

Aksakal, "Size bugün mutlaka yanıt vereceğiz" denildiğini belirtti.



4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu'nun 6. maddesinin 3. fıkrası gereği sendikanın kuruluşu için evrak tesliminin yeterli olduğunu ifade eden Aksakal, bugün itibariyle sendikanın tüzel kişilik kazandığını vurguladı.

4688 Sayılı Kanun-6.madde-3.fıkra:



"(Değişik dördüncü fıkra: 4/4/2012-6289/4 md.) Konfederasyon kurucuları, konfederasyon tüzüğü ile sendikaların konfederasyon kurulmasına ilişkin kurucular kurulu kararını ve konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin isimlerini konfederasyon merkezinin bulunacağı ilin valiliğine vermek zorundadırlar. Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecekler, üyesi oldukları sendikaların zorunlu organlarına seçilmemişlerse, kamu görevlisi olduklarını gösterir belgeyi eklemekle yükümlüdürler.

Yukarıda anılan belge ve tüzüklerin ilgili valiliğe verilmesi ile sendika veya konfederasyon tüzel kişilik kazanır."



Bundan sonra ne olacak?



Bu başvurunun ardından ne olacağı ise yine aynı kanun maddesinin 4. fıkrasında belirtiliyor. Buna göre valilik 15 gün içinde tüzek ve belgelerin birer örneğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderecek. Tüzüğün ya da maddede sayılan belgelerin kanuna aykırılığının tespiti halinde valilik, eksikliklerin tamamlanması için bir ay süre verecek. Tamamlanmadığı takdirde sendikanın faaliyetinin durdurulması için 1 ay içinde iş mahkemesine başvuracak.



İş mahkemesine başvuru



6.MADDE 4.FIKRA:

(Değişik altıncı fıkra: 4/4/2012-6289/4 md.) Valilik, tüzük ve belgelerin birer örneğini, onbeş işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir.

Tüzüğün veya bu Maddede sayılan belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde, ilgili valilik eksikliklerin bir ay içinde tamamlanmasını ister. Tamamlanmadığı takdirde sendika veya konfederasyonun faaliyetinin durdurulması için ilgili valilik bir ay içinde iş mahkemesine başvurur. (1)

Mahkeme, kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için altmış günü aşmayan bir süre verir. Verilen süre sonunda tüzük ve belgeler kanuna uygun hale getirilmemişse, mahkeme sendika veya konfederasyonun kapatılmasına karar verir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sendika ve konfederasyonlar için birer bilgi kaydı tutar.