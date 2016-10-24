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Spor

"Polis oyuncularımı copladı" diyen Alpay Özalan'a şikâyet

TFF 1. Lig'de oynanan Göztepe-Eskişehirspor maçında çıkan olaylar nedeniyle konuk ekip sahayı terk etmişti

24 Ekim 2016 17:57

TFF 1. Lig'de konuk ekibin sahadan çekilmesi nedeniyle tatil edilen Göztepe-Eskişehirspor maçında görev yapan 4 çevik kuvvet polisi, Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla şikayette bulundu.

İzmir'de Bornova Polis Merkezi Amirliğine giden Göztepe – Eskişehirspor maçında görevli 4 çevik kuvvet polisi, Göztepe'nin maçın uzatma bölümünde gol bularak öne geçmesinin ardından, Eskişehirsporlu futbolcuların sahaya giren bir taraftara saldırdığını, kendilerinin de kalkanlarıyla araya girerek önlem aldıklarını ifade etti.

 

Polisler, futbolcuların tekme attığını iddia etti

 

Taraftarın polis ekiplerince yakalandığı sırada Eskişehirsporlu futbolculara engel olmak için kalkanlarıyla müdahalede bulunduklarını belirten polisler, bu sırada bazı futbolcuların kendilerine karşı koyarak kalkanlarına tekme attıkları savundu.

Yaşanan arbedede futbolcuları kalkanlarıyla uzaklaştırmak istediklerini kaydeden polisler, olay yerine gelen Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın kendilerine hakaret ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Maçın ardından Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ve futbolcular da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, polis tarafından coplandıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, olayla maçın sonrasında yaptığı açıklamada, polislerin, futbolcuları copladığını ileri sürmüştü.

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