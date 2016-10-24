Eskişehirspor'un cezası belli oldu

Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın takımı sahadan çekmesinin ardından tatil edilen Göztepe maçı sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kırmızı-siyahlı kulübün 3 puanını sileceği belirtildi.

Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Mustafa Çulcu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Uzatmada Eskişehirspor'un oyuncusunu bariz gol şansından indiriyorlar. Hakem 'devam' diyor ve gol oluyor. Maçın akışı içinde hakemin ciddi hataları var. Bariz gol şansında devam demesi sonrası Eskişehirsporlular sahadan çekiliyor.

Doğal olarak hakemin bir süre sahada beklemesi ve çıkan takımın kaptanını çağırması lazım. 'Neden çıktınız, oynuyor musunuz oynamıyor musunuz?' demesi lazım. Kaptan 'hayır oynamıyoruz' derse hakemin tatil etmesi lazım maçı.

Talimata göre; sonuç olarak 3-0 hükmen Göztepe galip, Eskişehirspor'un da puanı (3) silinecek. Ayrıca para veya başka cezalar da alacaktır."