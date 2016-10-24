Göztepe - Eskişehirspor maçı yarıda kaldı

TFF 1. Lig'in 8. haftasındaki Göztepe-Eskişehirspor karşılaşması, 2-1 ev sahibi ekibin lehine devam ederken, konuk ekibin sahayı terk etmesi sonrası hakem kararıyla tatil edildi. Eskişehir Teknik Direktörü Alpay Özalan, polisin futbolculara cop ile vurduğunu söyledi.

90+1. dakikada Yahovic'in attığı golün ardından saha karıştı. Eskişehirspor cephesi Göztepe'nin attığı gol öncesinde Eskişehirsporlu futbolcuya faul yapıldığı gerekçesiyle uzun süre itiraz etti.

Eskişehirsporlular golden önce oyuncuları Axel Meye'nin bariz gol pozisyonundayken düşürüldüğünü ve kırmızı kart verilmesi gerektiğini savundu. Bu pozisyondan sonra Göztepe kornerden golü buldu.

Bu golün ardından Alpay Özalan hemen takımını sahadan çekti. Bunun ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

Özalan: Polis, futbolculara copla vurdu!

Eskişehir Teknik Direktörü Alpay Özalan, daha sonra yaptığıb bir açıklamada "Başkan, takımı güvenlik nedeniyle sahadan çekti. Talimatlara aykırı bir hareket yapmadık. Çünkü statta güvenliğimiz yoktu, hakemlerin de güvenliği söz konusu değildi. Devletimin polisi futbolculara tünelde copla vurdu. Devletimin polisi nasıl futbolcularıma vurur? Hepsini şikayet ettik" ifadelerini kullandı.

TFF’den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Göztepe - Eskişehirspor maçının tatil edildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

"TFF 1. Lig'in 8. haftasında Göztepe ile Eskişehirspor arasında Doğanlar Stadı'nda oynanan karşılaşma, konuk ekibin sahayı terk etmesi sonrası hakem Serkan Tokat'ın kararıyla tatil edildi. Müsabakayla ilgili karar Futbol Müsabaka Talimatı uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilecektir."