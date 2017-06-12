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Yaşam

Polis olmak için fazla arkadaş canlısı

Gavel, kendine daha iyi bir iş buldu

12 Haziran 2017 02:31

Avusturalya'da Alman Kurdu cinsibir polis köpeği, "çok fazla arkadaş canlısı" olduğu için işinden atıldı.

Brisbane Queensland Polis Teşkilatı, şubat ayında Gavel adlı köpeğin 16 aylık eğitim programını sonlandırmaya karar verdi. Buna sebep olarak Gavel'in yabancılara karşı fazla sevgi dolu davranması gerekçe gösterildi. 

Ancak işsiz kalan köpek kendisine daha iyi bir iş buldu.

Gavel'ı sadece 10 haftalık bir köpekken ilk kez tanıyan Queensland Valisi Paul de Jersey, köpeğin eğitimine son verildiğini öğrenir öğrenmez onu "işe aldı."

Gavel ile bir sözleşme imzalandı ve polis teşkilatından atılan köpek “Başkan Yardımcı Köpeği” oldu.

 

 

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